Von Matthias Reichle

Ischgl – „Wir haben derzeit zwei Schwimmbäder in Ischgl“, betont Seilbahn-Vorstand Hannes Parth – „das Freibad und das Hallenbad. Beide sind in die Jahre gekommen. Speziell ins Hallenbad wären einige Investitionen nötig.“ Derzeit zerbricht man sich in Ischgl den Kopf über ein neues Projekt, um künftig beides zusammenzufassen. Arbeitstitel ist „Silvretta Therme“.

Wird es etwa ein Aqua Dome fürs Paznaun? „Nicht so groß, für einen Aqua Dome haben wir nicht Platz“, sagt Parth. „Aber schon in die Richtung“, meint Bürgermeister Werner Kurz.

Derzeit ist man noch dabei, das Projekt auszuarbeiten. Es gab bereits mehrere Besprechungen, bei denen auch die Gemeinde eingebunden war. In der Folge soll ein beschränkter Architektenwettbewerb gestartet werden, so Parth. Wunschtermin für den Baustart ist für ihn bereits 2018. „Da müssen wir aber im Herbst die Planung fertig haben.

Das 1986 eingeweihte Sil­vrettacenter, in dem sich derzeit das Hallenbad befindet, soll als Veranstaltungszentrum erhalten bleiben. Der neue Standort für die „Therme“ wird Schmittenboden – das liegt vor der Auffahrt beim Brandweg, „dort, wo sich im Sommer immer ein kleiner See bildet“, erklärt Parth. Das rund 7000 Quadratmeter große Areal gehört bereits den Silvretta-Bergbahnen, ist aber laut Bürgermeister Kurz nicht ganz einfach zu bebauen.

Für die Errichtung rechnet der Seilbahn-Vorstand Parth derzeit mit einem Budget von rund 20 Millionen Euro. Beim Arbeitstitel „Silvretta Therme“ ist man noch zurückhaltend.

Tiefenbohrungen nach Thermalwasser wird es nicht geben. „Wir haben das ins Auge gefasst“, so Parth. Ein Geologe hatte Chancen gesehen. „Das hat sich aber zerschlagen.“

Man habe sich erkundigt. Thermalwasser sei nicht notwendig, um sich Therme zu nennen. Da reiche schon ein Solebad.

Keinen Zweifel lässt Parth daran, dass ein Hallenbad eine wichtige touristische Einrichtung sei, auch wenn die jetzigen Anlagen defizitär geführt wurden. Vom Finanzamt musste man sich anhören, dass es sich um „Liebhaberei“ handle, schmunzelt der Seilbahnchef – als „Schlechtwetterprogramm“ sei ein Bad aber trotzdem wichtig.