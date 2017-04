Schwaz – 2016 war ein gutes Jahr für den Maschinenring Schwaz – nicht nur das 50-Jahr-Bestandsjubiläum wurde mit einem großen Erlebnistag in Mayrhofen gefeiert, auch die geschäftliche Entwicklung verlief trotz schwieriger Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft und einer angespannten Wirtschaftslage sehr erfolgreich. Das wurde bei der Generalversammlung des Maschinenrings deutlich.

Den größten Zuwachs erzielte der Maschinenring in der Personalbereitstellung mit einem Plus von 23,6 Prozent. Insgesamt wurden 179 Arbeitskräfte an 83 Firmen vermittelt, der Großteil in die Eisen- und Metallbranche. Die Zunahme im Personalbereich brachte dem bäuerlichen Unternehmen auch eine Steigerung des Gesamtumsatzes auf 9,8 Millionen Euro. Geschäftsführer Hubert Hotter: „Die Zahlen zeigen einmal mehr, dass wir mit unserem breiten Angebotsspektrum vom Winterdienst über die Grünraumbetreuung, die Forstdienste bis zur Personalbereitstellung ein verlässlicher Partner der Wirtschaft und Gemeinden sind und die von uns vermittelten Dienstnehmer gute Arbeit leisten.“

Obmann Hannes Haas freut sich über die Entwicklung und betont: „Nicht nur der Umsatz konnte weiter ausgebaut werden, auch die Zunahme der bäuerlichen Mitgliedsbetriebe auf nunmehr 1183 beweist, dass wir weiterhin eine zentrale Serviceeinrichtung für die Landwirte sind.“

Die Kostenentlastung der Bauernfamilien und die Schaffung von landwirtschaftsverträglichem Zuerwerb als die Gründungsideen des Maschinenrings seien heute aktueller denn je. Zusätzlich unterstützt der Maschinenring seine Mitglieder neben der Vermittlung und Abwicklung von Agrardienstleistungen mit verschiedenen Projekten wie der sozialen Betriebshilfe in Notfällen oder im Rahmen von „Freiwillig am Bauernhof“ mit zusätzlichen Arbeitskräften. (TT)