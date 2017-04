Landeck – Hohe saisonale Arbeitslosigkeit, hohe Auspendlerquoten, der tirolweit geringste Anteil an ganzjährigen Arbeitsplätzen und in der Lohnstatistik weit abgeschlagen: Das sind jährlich wiederkehrende Merkmale in diversen Darstellungen zum Bezirk Landeck. Es gibt aber auch eine andere Sichtweise – zur Freude der Wirtschaftskammer Landeck. Kammer-Chefstatistiker Stefan Garbislander hat die wirtschaftlichen Leistungen, auch Bruttowertschöpfung genannt, in ein positives Licht gerückt. Im Jahr 2014 (jüngere Zahlen sind nicht verfügbar) steuerte der Bezirk Landeck mit 1,64 Mrd. Euro rund sechs Prozent zur Tiroler Wertschöpfung von 26,46 Mrd. Euro bei. Mit einer Bruttowertschöpfung (Summe aller Produkte und Dienstleistungen) von 37.455 Euro pro Einwohner liegt Landeck auf Platz 4 nach Innsbruck-Stadt (46.879 Euro), Reutte (39.443 Euro) und Kufstein (38.457 Euro).

Einen Stockerlplatz eroberte Landeck beim Zuwachs der Wertschöpfung von 2013 auf 2014: Mit 1198 Euro pro Einwohner landete der Bezirk auf Platz 3 hinter Reutte (1555 Euro) und Lienz (1288 Euro).

Der Tourismus im Bezirk gelte weiterhin als maßgeblicher Faktor und starke Säule der Wirtschaft, resümierte Landecks Kammerobmann Toni Prantauer. „Ergebnis sind hervorragende Kennziffern zur Wertschöpfung“, erklärte Prantauer. „Unsinn wie Allergenverordnung und Registrierkassenpflicht gefährdet allerdings die künftige Entwicklung.“ (hwe)