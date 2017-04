Von Harald Angerer

Westendorf – Schluss, aus und vorbei – mit heute gibt es in Westendorf keine Tankstelle mehr. Die bisherige im Ortszentrum hat gestern ihre Pforten für immer geschlossen. Sie weicht einem Wohn- und Geschäftshaus. Doch das soll nicht so bleiben. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung hatten die Mandatare nämlich über eine neue Tankstelle zu beraten.

So gäbe es zwei Interessenten für eine neue Tankstelle, ließ Bürgermeisterin Annemarie Plieseis wissen. Bisher war die Firma Avia in Westendorf vertreten, diese würde sich für einen neuen Standort interessieren. Aber schon länger ist auch der Lebensmittel-Diskonter Hofer an einer Tankstelle in Westendorf interessiert. Diese würde auf dem bestehenden Parkplatz errichtet werden.

„Die Tankstelle der Firma Hofer war schon im alten Gemeinderat ein Thema, wurde damals aber abgelehnt“, sagt Plieseis. Dazu erklärt Vizebürgermeister Peter Pirchl: „Die Avia hatte damals versprochen, wieder eine Tankstelle zu bauen, und zwar mit zwei bis drei Angestellten.“ Deshalb habe man das Ansuchen der Firma Hofer abgelehnt. Doch nun sei die Situation anders, auch die Avia würde eine Automaten-Tankstelle planen.

Damit ist nun die Firma Hofer wieder im Spiel. Denn durch den bestehenden Standort der Filiale würde es keinen zusätzlichen Flächenverbrauch geben. „Doch auch die Firma Hofer will niemanden anstellen, maximal eine Halbtagskraft“, sagt Plieseis. Von Seiten der Firma Avia wird das bestehende Interesse bestätigt. „Wir wollen gerne in Westendorf bleiben“, sagt Otmar Rainer. Die Firma Hofer gibt sich verschlossener. Zu laufenden Behördenverfahren wolle man keine Stellungnahme abgeben. Zudem ist bei der Firma Hofer die Zufahrt ein Problem. Schon jetzt ist die viel befahrene Kreuzung an der Bundesstraße ein Gefahrenpunkt.

Deshalb hätte die Bürgermeisterin den Grundsatzbeschluss für die Tankstelle gerne mit einer Verkehrslösung verbunden. Das will Pirchl nicht, „wir brauchen eine Tankstelle im Dorf, das gehört zu unseren Hausaufgaben“, sagt Pirchl. Wegen der betroffenen Kreuzung beißt sich die Gemeinde schon länger die Zähne beim Baubezirksamt aus. Seit Jahren gibt es die Forderung, die Kreuzung zu entschärfen. Etwa mit einem Kreisverkehr, hier gab es aber immer Absagen.