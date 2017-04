Von Catharina Oblasser

Lienz – Eine Woche lang täglich golfen, mit dem E-Bike fahren oder Nordic Walking betreiben: Das war die Aufgabe von 52 Versuchspersonen, die in acht verschiedenen Osttiroler Hotels untergebracht waren. Sie gehören zur Osttiroler Gesundheitstourismusstudie, die am Donnerstagabend in Lienz präsentiert wurde. Beteiligt waren die Ärzte Peter Lechleitner und Günther Neumayr, ein Sportwissenschaftler und zwei Speziallabors.

Alle Probanden wurden jeweils vor und nach der Sportwoche auf Herz und Nieren geprüft. Wie auch bei der Untersuchung zum Deferegger Heilwasser (siehe Bericht rechts) ging es um Blutdruck und Schlafqualität, aber auch um Cholesterinwerte, das Nervensystem und die Entspannungsfähigkeit, kurz: um Lebensqualität.

„Wichtig war dabei, die Personen nicht sportlich zu überfordern“, erklärt Peter Lechleitner. Trotz der mäßigen und nur eine Woche dauernden Bewegung konnten die Ärzte bei den Probanden eine merkbare Verbesserung der Gesundheit feststellen. Interessanter Aspekt: Golf ist besonders wirksam, um zu hohen Blutdruck zu senken.

Die Studienergebnisse bieten eine Chance für Osttirol, meint Lechleitner. Besonders lohnend sind da Urlauber um die 50, die oft übergewichtig seien, Bluthochdruck hätten oder „bewegungsresistent“ seien. Viele hätten dennoch das Gefühl, sie sollten doch einmal „irgendetwas für die Gesundheit tun“. Diesen könnten die Osttiroler Touristiker vermitteln, dass man schon innerhalb einer Woche die Gesundheit merkbar verbessern kann: beim Golfen, E-Biken oder Nordic Walking in Osttirol. „Wir haben unsere Probanden befragt“, schildert Lechleitner. „94 Prozent verbinden Osttirol mit einer besonders gesunden Region, 73 Prozent wünschen sich ein Urlaubsangebot mit besonderen Gesundheitsaspekten.“