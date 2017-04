Von Hans Nikolussi

Reutte – War es bis jetzt in der beinahe 40-jährigen Geschichte der Reuttener Kaufmannschaft nur in der Marktgemeinde ansässigen Betrieben möglich, der Reuttener Kaufmannschaft beizutreten, sollen nun auch alle anderen „Willigen“ im Gebiet der Naturparkregion Reutte die Möglichkeit bekommen, sich der Gemeinschaft der Gewerbetreibenden, Gastronomen und Händler anzuschließen. Das soll einerseits die Außenwirkung verbessern und andererseits das „Wir-Gefühl“ der Unternehmen in der Region stärken. Der Vorschlag zur Statutenänderung in diese Richtung wurde bei der Generalversammlung in der Wirtschaftskammer einstimmig angenommen.

„Klein und Groß über die Grenzen der Marktgemeinde hinaus zu vereinen, wird uns noch präsenter und attraktiver machen“, ist sich Kaufmannschaftsobmann Christian Senn sicher, der in seinem Rechenschaftsbericht das abgelaufene Jahr mit den bekannt erfolgreichen Aktionen der Kaufmannschaft Revue passieren ließ. Gerade die Weihnachtsaktion sei überdurchschnittlich positiv verlaufen, meinte der Obmann, bevor es zur Neuwahl des Vorstandes kam. Hansjörg Schimpfössl als einer seiner Stellvertreter zog sich zurück, Simon Schweiger, Junior des Autohauses, rückte in dessen Funktion nach. Christian Senn als Obmann, Michael Schretter als weiterer Stellvertreter, Alexander Trs als Kassier und Martina Gundolf als Schriftführerin bilden die Spitze der Organisation.

Schwerpunkt der Arbeit in den kommenden Monaten neben den schon traditionellen Aktionen werde die Etablierung der Internetplattform „Reutte online“ sein, in welche man schon viel Arbeit investiert habe. Dabei arbeite man in einem Unterausschuss mit einschlägigen Fachleuten zusammen, so Senn. Die Plattform soll im Frühsommer zur Verfügung stehen, um auch diesen im Zeichen der Zeit stehenden Teil der Geschäftsgebarung schlagkräftig abdecken zu können. Ein gemeinsamer Internetauftritt sei in der heutigen Zeit einfach mehr als notwendig, war man sich in den Reihen der Kaufleutevereinigung einig.

Als Reutte-Einkaufs-Fan outete sich Bürgermeister Luis Oberer bei der Versammlung und sagte die weitere Unterstützung durch die Marktgemeinde zu. Mit der von der Gemeinde angestrebten Zentrumsbelebung, mit verschiedenen Miet- und Investitionsförderungen unterstütze man die Kaufmannschaft immer wieder. Auch er war der Meinung, dass man das Besucherpotenzial auf Ehrenberg nutzen sollte. Da sei man mit einer möglichen Shuttle-Verbindung über die in der Fernpassstrategie angedachten Ersatzstraße über die Waldrast auf die Klause mit den wesentlichen Entscheidungsträgern in gutem Gespräch. Der eigene Ausschuss für Standortentwicklung in der Gemeinde sei bemüht, auch im Sinne der Kaufmannschaft zu wirken. Er wünschte der Kaufleuteorganisation für die Zukunft gute Geschäfte, auch im Sinne einer gedeihlichen Weiterentwicklung des Bezirkshauptortes.