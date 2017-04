Von Max Strozzi

Innsbruck – Bei der Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) des Landes Tirol brodelt es auf mehreren Ebenen, und zwar bis hinauf zum Landesgericht.

Nach Angaben der Gewerkschaft hätten der Geschäftsführung nahestehende, leitende Mitarbeiter (Leitungsteam) versucht, den Betriebsrat zu stürzen. In einem der TT vorliegenden Schreiben des Leitungsteams ist davon die Rede, dass „aufgrund der Ereignisse zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsführung“ ein „kompletter Neustart“ nötig sei. Aufgrund eines „verlorengegangenen Vertrauensverhältnisses“ wird eine „Neuwahl des Betriebsrats“ gefordert. Laut Gewerkschaft sei auf TSD-Mitarbeiter Druck ausgeübt worden, für eine Neuwahl zu unterschreiben und eine alternative Liste mit Namen neuer Betriebsräte zu unterstützen.

Gewerkschafter Harald Schweighofer (GPA-djp) vermutet, dass die Initiative dafür von ganz oben kam. „Das war ein von der Geschäftsführung und mit politischer Deckung inszenierter Versuch, den Betriebsrat zu entheben“, klagt Schweighofer: „Diese geplante Revolution war letztlich aber nicht erfolgreich.“ Grund des „Putsch“-Versuchs sei eine seit Oktober 2015 am Landesgericht Innsbruck laufende Klage des Betriebsrats gegen die Tiroler Sozialen Dienste, bei der es um knapp 900.000 Euro geht. Würde nämlich der Betriebsrat gestürzt, falle er auch als Kläger weg und die Klage würde sich in Luft auflösen, schildert Gewerkschafts-Juristin Verena Zisler, die den Betriebsrat in dieser Causa vertritt.

Bei der Klage geht es um die Erschwerniszulage (SEG-Zulage). Mitarbeitern in der Flüchtlingsbetreuung wurde mit April 2015, als der damalige Tiroler Beschäftigungsverein in die Tiroler Soziale Dienste GmbH übergeführt wurde, die bis dahin ausbezahlte Erschwerniszulage gekappt. Laut Zisler stehe ihnen aber die SEG-Zulage zu, weil die Mitarbeiter unter erschwerten Bedingungen arbeiten würden – bis hin zum Umgang mit gewalttätigen Asylsuchenden. Bei der SEG-Zulage gehe es um etwa 177 Euro brutto pro Monat und Mitarbeiter – das summiere sich drei Jahre rückwirkend bei 140 Mitarbeitern in der Flüchtlingsbetreuung auf eine Gesamtsumme von knapp 900.000 Euro an entgangener SEG-Zulage, so Zisler.

TSD-Geschäftsführer Harald Bachmeier lässt via Presseabteilung die Vorwürfe zurückweisen. Geschäftsführung und Führungsebene hätten in keiner Weise Druck auf die Belegschaft ausgeübt. Nachdem sich der Personalstand seit der Gründung des Betriebsrates 2014 vervielfacht habe, halte die TSD es für einen nachvollziehbaren Antrag aus der Belegschaft, die Zusammensetzung des Betriebsrates zu diskutieren. Zur Klage gebe es angesichts des laufenden Verfahrens keine Auskünfte.