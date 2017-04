Landeck, See – Ein „goldenes Ei“ im Osternest gefunden hat Tirols früherer Wirtschaftskammerdirektor Thomas Köhle: Zu Ostern tritt er seinen neuen Job als Geschäftsführer bei den Bergbahnen in See an. Als begeisterter Skifahrer und Unterstützer der Oberländer Initiative Wintersport an Schulen (WAS) macht er aus seiner Freude kein Geheimnis: „In See warten jedenfalls viele reizvolle Herausforderungen.“ In einem Familienskigebiet gehe die Arbeit nie aus. Der Bogen reiche vom Ausbau der Beschneiungsanlagen bis hin zum Bau einer Liftverbindung nach Serfaus. „Aber das ist derzeit kein Thema, da sind noch viele Gespräche nötig.“

Köhle habe sich beim Hearing der finalen Bewerber klar durchgesetzt, bestätigte Aufsichtsratsvorsitzender BM Toni Mallaun. Mit dem langjährigen Geschäftsführer Herbert Zangerl, der kürzlich seinen 60er feierte, habe man „eine gute Vereinbarung“ treffen können. Er bleibe dem Unternehmen bzw. an der Seite von Köhle noch einige Zeit erhalten, „solange es nötig ist“.

Nach sechs Jahren als Wirtschaftskammerbezirksstellenleiter in Landeck holte ihn Präsident Jürgen Bodenseer nach Innsbruck. Im Jänner fiel Köhle in Ungnade, weil er über Bodenseers Nachfolge nachgedacht hatte. (hwe)