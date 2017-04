Von Harald Angerer

Aurach, Kitzbühel – Die Spirale dreht sich nach oben – immer weiter. Die Grundstücks- und Wohnungspreise steigen nicht nur in den Hot-Spots in Kitzbühel, Aurach und Reith, sondern im gesamten Bezirk. Einer der Preistreiber sind die illegalen Freizeitwohnsitze in Kitzbühel und den Umlandgemeinden. Mit der Novelle des Tiroler Raumordnungsgesetzes hätte es hier eine Verbesserung geben sollen.

„Am Markt spürt man aber davon nichts. Die Novelle hatte bisher keine Auswirkungen auf die Immobilienpreise im Bezirk Kitzbühel“, sagt der Immobiliensachverständige Christian Neumayr aus St. Johann. Die Verkäufe der letzten Jahre in Kitzbühel mit bis zu 24 Millionen Euro für ein Haus seien keine Ausreißer nach oben gewesen, sie würden den Trend zu teureren Immobilien bestätigen. „Das ist aber auch in München, London und Wien so“, erklärt Neumayr.

Eine spürbare Auswirkung auf den Markt hätten lediglich groß angelegte Einheimischen-Wohnprojekte gezeigt. Neumayr betont auch, dass die Zweitwohnsitze eine enorme Wertschöpfung in die Region bringen würden. Er geht von etwa 100 Millionen Euro im Jahr im Bezirk Kitzbühel aus, welche in die Bauwirtschaft und die Handwerksbetriebe fließen würden.

Dass die Novelle bisher wenig Wirkung hatte, könnte aber an einem anderen Umstand liegen, wie Bezirkshauptmann-Stellvertreter Martin Grander schildert. So hätten die Gemeinden mit der Novelle die Möglichkeiten, bei der BH verdächtige Objekte zu melden. „Die Eigentümer haben nun eine Informationspflicht. Das heißt, dass wir nachfragen können, wie das Objekt genau genützt wird“, schildert Grander. Wenn diese Anfrage nicht beantwortet wird, kann die BH Strafen auferlegen. Lässt die Antwort einen illegalen Freizeitwohnsitz vermuten, bringt die BH eine Strafanzeige ein.

Bisher gab es allerdings erst fünf solcher Anfragen an Immobilien-Besitzer. „Von den Gemeinden ist hier bisher noch nichts gemeldet worden, aber genau die würden die Situation in ihrem Ort am besten kennen“, sagt Grander. Dagegen wehrt sich Aurachs Bürgermeister Andreas Koidl: „Da wird halt immer der Ball vom einen zum anderen gespielt, aber eine richtige Lösung gibt es derzeit nicht.“ Denn diese würde nur über Ausspionieren der Besitzer führen, „und das müsste dann von oben her gesetzlich geregelt sein. Einzelne Gemeinden stehen das nicht durch“, ist Koidl überzeugt.

In Aurach gebe es seit zehn Jahren nur noch Widmungen für Einheimische. Bei Bestandsobjekten sei man aber chancenlos. „Wenn in der Kochau ein Millionenbau von einem Deutschen an einen anderen verkauft wird, ist das nicht so schlimm. Das Objekt war sowieso für uns Einheimische weg. Viel schlimmer ist es hingegen, wenn Wohnungen aus sozialen Wohnbauprojekten schon nach wenigen Jahren an Auswärtige verkauft werden“, sagt Koidl und betont, dass Aurach in Kitzbühel zwar immer im Fokus stünde, „bei uns sind es wenige Objekte im Jahr, die zu hohen Preisen verkauft werden, aber die wirkliche Menge wird im Brixental und im Pillerseetal verkauft. Und auch normalpreisige Wohnungen, die an Deutsche verkauft werden, sind weg“, betont Koidl.

Welche Bedeutung die steigenden Immobilienpreise im Bezirk für die Bevölkerung haben, zeigt eine Umfrage im Auftrag der TT. Immerhin 81 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Politik zu wenig gegen den Grundstücksausverkauf unternimmt.