Von Helmut Mittermayr

Vils – Die heurige Jubilarehrung von Schretter & Cie, Zement- und Kalkwerk Vils, stand unter besonderen Vorzeichen. Nur wenige Tage zuvor war von Reinhard Schretter bekannt gegeben worden, dass mit der deutschen Schwenk Zement aus Ulm eine 50-Prozent-Beteiligung rückwirkend mit 1. Jänner eingegangen werden soll (wie die TT berichtete).

„Ein anfänglicher Schock“, wie Arbeiter-Betriebsratsvorsitzender Mario Strigl offen ansprach. Ein Schock, der sich bald in Wohlgefallen aufgelöst habe, wie er weiter ausführte. Allein schon der Ruf des neuen Partners sei vertrauensbildend gewesen. Strigl: „Wir trauen Reinhard Schretter zu 100 Prozent zu, die richtigen Schritte für die Zukunft gesetzt zu haben.“ Und an Thomas Spannagl, eine der drei Führungskräfte des Milliardenkonzerns, richtete er gleich eine humorige Botschaft: „Gratuliere, Sie haben eine gute Entscheidung getroffen und sind beim besten Zementwerk Tirols eingestiegen.“ Lachen und Applaus waren Strigl sicher.

Im Saal hätte man dann eine Stecknadel fallen hören können, als Spannagl selbst das Wort ergriff. Er sprach von ehrlichen Gesprächen, einem gemeinsamen Wertekostüm und dass jede Seite etwas einbringen könne. Schwenk etwa die technologische Erfahrung aus vier Werken und Schretter die Produktvielfalt . Als er auch noch sagte: „Es ehrt uns, dass Schretter uns als Partner auserwählt hat“, schien der Bann gebrochen und das Ulmer Unternehmen auch in den Herzen der Vilser Mitarbeiter angekommen.

Der nunmehrige Alleingeschäftsführer Reinhard Schretter (Cousin Robert Schretter hatte sich mit 65 Jahren gerade in die Pension verabschiedet) nutzte die Chance, die weitreichende Entscheidung vor den Mitarbeitern noch einmal auszurollen. Eine Beteiligung in einem Familienbetrieb sei keine leichte Sache. Schlussendlich habe aber Schretter selbst Initiative ergriffen und der Prozess bis zur Unterschrift zwei Jahre gedauert. Sogar ein Abbruch der Verhandlungen sei zwischenzeitlich im Raum gestanden. Mit welch positiven Erwartungen für die Zukunft jedoch alle sechs Gesellschafter der Familien Schretter die neue Situation nun beurteilten, sei gerade daran zu erkennen, dass niemand Anteile verkauft habe und der Einstieg von Schwenk in Form einer Kapitalerhöhung abgewickelt wird.

„[...] Die Dynamik und Unsicherheit in unserem nur scheinbar ruhigen Markt der Zementindustrie ist groß. Im Umfeld von 250 Kilometern um unser Werk in Vils waren vor 20 Jahren noch insgesamt zwölf Zementwerke aktiv. Davon wurden fünf komplett geschlossen und zwei zu Mahlwerken umfunktioniert. Der Beschäftigungsstand der Branche in dieser Region sank um mehr als die Hälfte“, zeigte Schretter fast dramatische Entwicklungen auf. Und weiter: „Der Zusammenschluss von Großkonzernen zu immer noch größeren Gebilden prägt unseren Mitbewerb. Große Einheiten sind wohl oft schwerfällig, sie haben aber klare Kostenvorteile und enorme wirtschaftliche Macht. Auch in unserer auf Langfristigkeit angelegten Branche sind immer kurzfristigere Veränderungen eingezogen. Langfristige Planbarkeit war früher.“

Ganz sicher nicht kurzfristig geplant war die Jubilarfeier, auf der 22 Mitarbeiter für ihre Treue geehrt wurden. Längstdienender war Anton Tröber mit 45 Jahren. Vier Jahrzehnte haben Erwin Busslechner, Edgar Krebs, Kurt Lochbihler und Hartwig Petz im Unternehmen gearbeitet. Der bisherige Co-Geschäftsführer Robert Schretter war anlässlich seines altersbedingten Ausscheidens im traditionellen Bergkittel erschienen.

Bürgermeister Günter Keller brachte zur Neuausrichtung von Schretter & Cie abschließend eine Weisheit unters Volk: „Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen.“