Von Catharina Oblasser

Lienz – Die Zukunft der Damen-Weltcuprennen in Lienz beschäftigt nicht nur die Politik. Die beiden Rennen – Riesentorlauf und Slalom – finden in jedem ungeraden Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr am Hochstein statt. Das dortige Skigebiet, eines von zwei Gebieten der Lienzer Bergbahnen AG, schreibt jedoch seit Jahren große Verluste. Etwa eine halbe Million müssen die Eigentümer zuschießen. Deshalb sprechen sich manche für ein Zusperren im Winter aus. Im Gegenzug soll der Hochstein im Sommer attraktiver und einträglicher gemacht werden.

Ohne Skibetrieb gibt es aber auch keine Weltcuprennen mehr. Der Vertrag mit dem Österreichischen Skiverband läuft bis 2020. Skigebiete, die gerne für Lienz einspringen würden, gibt es mehr als genug. Für den Winter 2017 ist der Skibetrieb am Hochstein – und damit auch die Rennen – noch gesichert. Das haben die Haupteigentümer der Lienzer Bergbahnen AG, der Tourismusverband und die Stadt Lienz, schon fixiert. Wie es danach weitergeht, ist ungewiss.

Der TVB, der rund 53 Prozent an den Lienzer Bergbahnen besitzt, wehrt sich vehement gegen eine Wintersperre am Hochstein und ein Aus für den Skiweltcup. Kürzlich fasste der Verband den Beschluss, auch in Zukunft einen Anteil von 150.000 Euro pro Jahr am Verlust zu übernehmen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass auch die Stadtgemeinde einen Beitrag von 125.000 Euro leistet. Und das ist keineswegs sicher. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wollte die ÖVP-Fraktion einen Antrag auf diesen Zuschuss stellen, der jedoch im Sand verlief.

Und was sagen die Osttirolerinnen und Osttiroler dazu? Laut einer TT-Umfrage unter 586 Personen steht die Mehrheit der Befragten dem Weltcup in Lienz positiv gegenüber, auch wenn die Stadtgemeinde jedes Mal 90.000 Euro für die Rennen zahlen muss. „Das Geld ist gut investiert, weil die Veranstaltung viel Publicity bringt und die Bilder aus Osttirol Werbung für den Bezirk sind“, meinten 396 der Befragten. Weniger als halb so viele, nämlich 183, fanden: „Das lohnt sich nicht. Die Weltcuprennen haben die Nächtigungen bisher nicht spürbar ansteigen lassen.“ Sieben Befragte hatten keine Meinung dazu.

Überraschend ist die Reaktion der Befragten zum Klaubauf-Laufen in Matrei. Dort kommt es immer wieder zu Verletzungen, der Lauf ist nicht vereinsmäßig organisiert. Vor einiger Zeit machte der Matreier Gemeinderat einen Vorstoß: Das Klaubauf-Laufen solle wegen seiner Authentizität und Ursprünglichkeit von der Unesco als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt werden. Das lehnt die Mehrheit der 586 Befragten, nämlich 330 Personen, ab. 252 Befragte stimmen dem Vorschlag des Gemeinderates zu. Vier Personen äußerten sich weder dafür noch dagegen.