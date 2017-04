Von Alois Vahrner

Innsbruck – Keine fossile Energie mehr aus dem Ausland – das will das Land Tirol mit der Energiestrategie bis 2050 erreichen. Bis dahin soll der Energieverbrauch halbiert und die erneuerbaren Energien um 30 Prozent ausgebaut werden.

Oft im Fokus der Klimadiskussionen, gerade auch in Tirol, stehen der Energieverbrauch und die Emissionen des Verkehrs und der Industrie. Die Umweltorganisation Global 2000 hat sich bei ihrem neuen bundesweiten Wohnbau-Check bewusst den sehr großen Bereich der Haushalte angeschaut, weil hier ein enormes Einsparpotenzial schlummere, das zudem noch rasch genutzt werden könne. Wenn Österreich nämlich so weitermachen würde wie bisher, wäre das beim Klimaschutzabkommen von Paris fixierte Budget der CO2-Emissionen Österreichs bis 2050 bereits in zwölf Jahren komplett aufgebraucht, sagt der Klima- und Energieexperte Johannes Waldmüller zur TT.

Global 2000 zog für den Öko-Test vor allem drei Kriterien zu Rate: Wie weit ist das Bundesland beim Ausstieg aus Heizöl, wie weit beim Ausstieg aus Erdgas fürs Heizen? Und wie schaut es bei der Gebäude-Effizienz bzw. der thermischen Sanierung der Gebäude aus? Für Letzteres müsste sich der Passivhausstandard bei Neubauten durchsetzen und die Sanierungsrate auf jährlich 3 Prozent des Wohnbestandes ansteigen. Allerdings habe sich diese Quote in den letzten Jahren von 1 auf 0,5 Prozent sogar noch halbiert. Und auch sonst sieht es bisher bei der Ökologisierung noch wenig berauschend aus.

Nach dem Ampel-System gibt es in keinem der neun Bundesländer in einer der drei Kategorien (Öl- oder Gasausstieg bzw. thermische Sanierung) eine grüne Ampel, sieben Bundesländer haben aber wenigstens eine oder zwei gelbe Ampeln. In Tirol und Salzburg stehen alle drei Ampeln laut Waldmüller auf Rot, wobei Tirol in Summe das absolute Schlusslicht sei. Bei der thermischen Sanierungsquote rangiert Tirol mit 0,7 Prozent im Vorderfeld (Spitzenreiter ist Oberösterreich mit 0,9 Prozent), aber auch das sei viel zu wenig.

Beim Ausstieg aus Ölheizungen liege Tirol weit hinten, so die Studie. Tirol habe den höchsten Ölheizungs-Anteil aller Bundesländer, 34 Prozent der Haushalte heizen mit Öl. 100.000 der bundesweit 622.000 Ölheizungen stehen in Tirol, der mittelfristige Rückgang um 25 Prozent liege zudem noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Während Niederösterreich Ölheizungen bei Neubauten untersagt habe, sei in Tirol wenig passiert.

Beim Erdgas habe es in mehreren Bundesländern in den letzten zehn Jahren Rückgänge gegeben (um 10 Prozent in Oberösterreich). Tirol liege beim Gasheizungsbestand unter dem Schnitt, baue aber die Versorgung (plus 25 Prozent) weiter kräftig aus statt ab, kritisiert Waldmüller.