Von Hubert Daum

Imst – Rahmsüppchen vom Pitztaler „Tirgge“, handgemachte Kräuternudeln auf Heuschaum mit lauwarmer Lachsforelle und zum Abgang Strauben mit den ersten Früchten, dazu Wein aus Tarrenz und Haiming – wem jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, dem sei zum Trost gesagt: Dieses Menü kann am „Tag der Regionalität“ am 28. April im Café der Landwirtschaftlichen Lehranstalt (LLA) verkostet werden. Zur Generalprobe wurden gestern schon einige „Probanten“ eingeladen.

„Mit dem Tag der Regionalität, an dem erstmals auch die Öffentlichkeit eingeladen ist, möchten wir mit Produkten von über 20 regionalen Lieferanten die Bedeutung der in der Region erzeugten Lebensmittel vermitteln“, erklärt LLA-Direktor Josef Gstrein, „im Zentrum steht heuer das Getreide.“ Wie essentiell wichtig das Grundnahrungsmittel war und ist, wird an fünf Schauplätzen demonstriert werden: Im Seminarraum beispielsweise wird den alten Getreidesorten wie Fisser Imperialgerste und Tiroler Kolbendinkel gefrönt. Mittendrin auch der mittlerweile populäre „Lokalstar“, der „Pitztaler Tirgge“. „Wir wollen die alte Getreide­sorte an diesem Tag noch bekannter machen und den Anbau weiter verbreiten. Besonderheiten finden nämlich immer eine Nische“, erläutert Thomas Wassermann.

Mit im Boot sind auch die Imster Bäckermeister Gerd Jonak und Emil Perktold, deren Spezialbrot mit Dinkel, Musmehl, Fisser Imperial­gerste und Waldstaudenroggen zur Verkostung bereitstehen wird. Auch die Brauerei Starkenberg setzt immer mehr auf die lokale Komponente: „Für unser Bier ,Tiroler Kraft‘ verwenden wir ausschließlich Getreide von den Bauern der Umgebung“, weiß Andrea Stigger, „es kann natürlich auch verkostet werden.“

„Der heimische Getreideanbau ist massiv zurückgegangen“, ortet Josef Gstrein ein Manko, „mit dem Schwerpunkt soll auch der Anbau wieder forciert werden.“ Für die heimische Küche bedeute Getreide jedenfalls eine enorme Vielfalt, die auch am 28. April erlebt werden könne.