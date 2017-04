St. Anton am Arlberg – Auf Initiative von Hospizwirt Florian Werner, Landesobmann der Österreichischen Hoteliersvereinigung (ÖHV), diskutierten kürzlich Jungunternehmer aus der Region mit Experten des Landecker Bachelor-Studiums. Wie sieht die Hotellerie in der nächsten Generation aus? Welche Herausforderungen warten? Wie verändern sich persönliche Ansprüche? – „Jungunternehmer möchten zusehends nicht nur arbeiten, sondern auch leben, sowie Beruf und Familie bestmöglich in Einklang bringen“, betonte Prof. Peter Heimerl, der die Veranstaltung im „arlberg1800“ in St. Christoph begleitete. Bei „runden Tischen“ wurden Probleme und mögliche Lösungsansätze diskutiert – wie das Personalproblem bewältigt, Bürokratie abgebaut und die Destination weiter gestärkt werden kann.

„Eine große Herausforderung besteht darin, regionale Konzepte zu erarbeiten, wie die Mitarbeiter künftig in die Täler gebracht werden können“, sagte Heimerl. Die Jungunternehmer artikulierten auch Wünsche an die Verantwortlichen beim TVB und in der Gemeinde. (psch)