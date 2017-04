Von Michael Domanig

Zirl, Kematen – Lange war es um das Thema ruhig: Doch nach dem zustimmenden Grundsatzbeschluss der Standortgemeinde Zirl befeuern die Pläne des Abwasserverbandes Zirl und Umgebung für eine mögliche Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage wieder hitzige Debatten in der Region.

Den Plänen zufolge könnte am Standort des Zirler Klärwerks eine moderne Verwertungsanlage für den Klärschlamm aus zwölf Tiroler Abwasserverbänden mit 94 Mitgliedsgemeinden entstehen. Auch Phosphor soll, wie berichtet, gewonnen werden.

Die Liste „Gemeinsam Unabhängig für Kematen“ übt Kritik: „Bei uns haben sich besorgte Bürger gemeldet, die sich noch an frühere Diskussionen über eine solche Anlage erinnern“, berichtet GR Bernd Raitmair. „Wir haben bisher null Informationen zum Projekt – und das alarmiert uns.“ Besonders fürchte man um die Luftqualität, „schließlich leben wir ohnehin schon im Luftsanierungsgebiet“

Fragen wie jene, welche Schadstoffe durch die Verbrennung des Klärschlamms austreten, welche Schutzmaßnahmen geplant seien oder mit wie vielen Lkw-Anlieferungen zu rechnen sei, müssten beantwortet werden, fordert Raitmair. Gegebenenfalls denke man „ernsthaft“ über eine Bürgerinitiative oder eine Bürgerbefragung nach.

Das Projekt sei lange „gelegen“, betont BM Rudolf Häusler (Unser Kematen) in seiner Funktion als Geschäftsführer des Abwasserverbandes Zirl: „Ob wir uns weiter für das Vorhaben einsetzen, hängt davon ab, ob die Verbände als unsere Partner überhaupt noch daran interessiert sind.“ Auch seitens der Landespolitik müsse die Anlage „eindeutig gewollt sein“. Dazu solle es in Bälde eine Obleutekonferenz der Abwasserverbände mit Vertretern der Landesregierung geben, kündigt Häusler an. Ein derart großes, komplexes und technisch anspruchsvolles Projekt könne nur „mit breitester Beteiligung und in Harmonie realisiert werden“.

Was Befürchtungen in puncto Luftbelastung betrifft, beruhigt Häusler: Der Standort habe immerhin schon zweimal erfolgreich das gesamte Behördenverfahren durchlaufen. „Und wir würden das Projekt jetzt nach modernsten europäischen Standards komplett neu aufsetzen“, so Häusler, „es würde das Verfahren ganz neu durchlaufen, samt Bürgerbeteiligung.“ Er verweist auf den „hohen technischen und gesundheitlichen Standard“ der Anlage. Diese würde wegen entfallender Transportfahrten sogar „massiv Luftschadstoffe einsparen“. Ein Großteil der Anlage würde sich der Luftreinigung und Aufbereitung der Abluft widmen, so Häusler.

Aus dem Büro von LHStv. Ingrid Felipe wurde bestätigt, dass nach Ostern ein Gesprächstermin zwischen der Beamtenschaft und GF Häusler stattfindet. Ansonsten kenne man – über das Veröffentlichte hinaus – noch „keinerlei Details zum Projekt“. Klar sei, „dass es bei diesem wie allen anderen Großprojekten einen Partizipationsprozess braucht, in dessen Rahmen alle Fragen beantwortet und etwaige Bedenken diskutiert werden“.