Innsbruck – Tirols Arbeitslandesrat Johannes Tratter (ÖVP) hat sich am Donnerstag „grundsätzlich“ für einen 12-Stunden-Tag ausgesprochen - sofern die Rahmenbedingungen passen. Darunter fällt laut Tratter etwa, dass die 11. und 12. Arbeitsstunde eine bezahlte Überstunde sein sollte.

Dies hätte den Vorteil, dass Arbeitnehmer entweder lukrative Überstunden schreiben oder sich freinehmen könnten, argumentierte Tratter in einer Aussendung. In diesem Zusammenhang verwies der Arbeitslandesrat auf das Zeitwertkonto, das in Deutschland bereits umgesetzt werde.

Zeitwertkonto nach dem Vorbild Deutschlands

Da der Standort Tirol - wie auch Österreich bzw. ganz Europa - zunehmend unter globalen Druck gerate, gehe es darum, „in einer immer komplexer werdenden globalisierten Arbeitswelt flexibler zu werden“. Um konkurrenzfähig zu bleiben, sei es wichtig, dass etwa Produktionsbetriebe in der Lage sind, Spitzenzeiten abzudecken, so Tratter: „ Das sichert den Standort und deshalb auch die Arbeitsplätze“.

Tratter verweist auch auf das Zeitwertkonto, das in Deutschland bereits umgesetzt wird. Dabei entscheiden die Arbeitnehmer selbst, was mit ihren Überstunden passiert. So können Überstunden, Zulagen, Prämien usw. auf ein Konto überwiesen und diese später im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber als Freizeit konsumiert werden.

Kritik von ÖGB und AK

Heftige Ablehnung kommt dazu von Otto Leist, Vorsitzender des ÖGB Tirol. Tratter erwecke mit seiner Forderung den Eindruck, dass mit einer grundsätzlichen Einführung des 12-Stunden-Tages die Interessen der Arbeitnehmer gewahrt werden würden. „Das ist verantwortungslos gegenüber den Tiroler Angestellten und Arbeitern – sie wären die eindeutigen Verlierer dabei!“, so Leist.

Eine weitere Flexibilisierung sei nicht notwendig, da in sehr vielen Bereichen mit den bestehenden kollektivvertraglichen Rahmenbedingungen Arbeiten bis zu 12 Stunden bereits möglich ist - aber eben mit entsprechender Entschädigung.

Auch Tirols AK-Chef Erwin Zangerl greift Tratter scharf an: „ Arbeitslandesrat Tratter outet sich als Vertreterder Wirtschaft und fällt Beschäftigten in den Rücken.“ Tratters Vorschlag, ein Zeitwertkonto nach deutschem Vorbild einzuführen, sei zudem eine Schnapsidee: „So etwas ist höchstens im öffentlichen Bereich vorstellbar, wo es langfristige Arbeitsverhältnisse gibt.“ (APA, TT.com)