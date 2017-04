Von Alois Vahrner

Innsbruck – Der deutsche Diskont-Riese Lidl (mit über 10.000 Filialen in zurzeit 27 Ländern, zu denen heuer Serbien, die USA und Hongkong dazukommen sollen) war 1998 in Österreich gestartet. 1999 wurde in Kufstein die erste Tiroler Filiale eröffnet. Heute betreibt Lidl 220 Filialen in Österreich, davon 13 auch in Tirol.

„Wir sind längst richtig in Österreich angekommen“, sagt Lidl-Österreich-Chef Christian Schug gegenüber der TT. Im Vorjahr sei der Netto­umsatz um 9 Prozent oder 100 Mio. auf 1,2 Mrd. Euro gestiegen. Den Personalstand habe man allein in den letzten fünf Jahren um 1500 auf 4800 Mitarbeiter erhöht, davon um 300 im Vorjahr. „Wir sind ein relevanter Arbeitgeber und Wirtschaftsmotor“, verweist Schug auch auf die zuletzt etwa 100 Mio. Euro, die man zuletzt jährlich in den Neubau oder die Modernisierung von Filialen investiert habe.

Im Vorjahr wurde das Filialnetz um 13 Standorte erweitert, Ziel bleibt laut Schug die Eröffnung von acht bis zehn zusätzlichen Filialen pro Jahr. Auch Tirol habe man dabei im Visier. Fünf zusätzliche Standorte würden Sinn machen, wobei vor allem Innsbruck, wo er sich statt einer insgesamt drei bis vier Filialen vorstellen könnte, Priorität habe, betont Schug.

Aus Raumordnungsgründen sei die Neuerrichtung von Filialen auf der grünen Wiese überall schwierig, besonders in Tirol. In Wien, dann aber auch woanders könne das neue „Metropol-Konzept“ ein Ausweg sein, bei dem auf den Diskont-Supermarkt weitere Stockwerke mit Geschäftsflächen und kommunalen Einrichtungen wie Kindergärten oder Wohnungen aufgesetzt seien.

Lidl stehe ganz klar zum Diskont-Konzept mit etwa 1500 Artikeln und verschiedenen, ständig wechselnden und „intelligent geplanten“ Aktionen. 80 Prozent seien Eigenmarken und 20 Prozent Markenartikel. In den letzten Jahren habe man das Österreich-Sortiment kräftig ausgebaut. In Summe werden laut Schug mit Austro-Produkten bei Lidl 645 Mio. Euro umgesetzt, davon seien etwa 200 Mio. Euro Exporte in ausländische Lidl-Filialen.

Die Mitarbeiter (alle sind seit geraumer Zeit bis hinauf zum Chef per Du) würden durchwegs über dem Kollektivvertrag bezahlt. Jüngst habe man nach einer Mitarbeiter-Befragung die Auszeichnung „Great Place to Work“ bekommen, auf die man sehr stolz sei, sagt Schug.