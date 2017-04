Von Catharina Oblasser

Lienz – Im November 2010 hat das Ruftaxi „DefMobil“ seinen Betrieb aufgenommen. Der Kleinbus fährt dann, wenn sich Interessenten vorher angemeldet haben, und ist auf die Postbus-Fahrpläne in Huben abgestimmt. Entstanden ist es aus einer Initiative der drei Deferegger Gemeinden, die auch entlegenere Gebiete damit erschließen wollten. Bei der Gründung war damals auch das Regionsmanagement Osttirol (RMO) dabei. In der jüngsten Generalversammlung des RMO konnte Obmann Dietmar Ruggenthaler eine Botschaft überbringen, die stolz macht: „Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 wird das DefMobil in den Verkehrsverbund Tirol aufgenommen.“ Das zeige, wie gut das DefMobil funktioniert, meint der Obmann, sodass es auch für den VVT interessant sei.

Das RMO hat die Aufgabe, mit Projektbetreibern über mögliche Förderungen zu sprechen, sie zu beraten und bei den Anträgen zu helfen. Weiters entscheidet es weitgehend selbst über die Förderwürdigkeit. Einige kleine Projekte trägt das RMO auch selbst. Im vergangenen Jahr sind 29 Projekte mit einem Volumen von 2,1 Millionen Euro abgewickelt worden, sagt Geschäftsführer Michael Hohenwarter. Die lukrierten Förderungen: 1,3 Millionen. Darunter finden sich der archäologische Landschaftspark Aguntum, Burg Heinfels, die Schaukäserei beim Matreier Tauernhaus, der Eisklettergarten Matrei oder das jährliche Symposium „Holz verbindet“.

Fördergelder kamen bisher aus drei EU-Töpfen. Seit 2016 ist mit dem Sonderförderprogramm zu Natura 2000 ein weiterer Fördertopf dazugekommen. Fünf Antragsteller haben Förderansuchen zwischen 600 und 17.000 Euro eingereicht. „Es sind zwei Privatzimmervermieter und drei gewerbliche Vermieter“, schildert RMO-Mitarbeiter Clemens Holzer, der für die Natura-Sonderförderung zuständig ist. Während bei den EU-Geldern der bürokratische Aufwand enorm sei, gehe das bei der Natura-Förderung viel einfacher, beschreibt Holzer.

Im Oktober 2017 steht eine zweitägige Veranstaltung in Osttirol an. Zu „Regionen mit Bevölkerungsrückgang“ kommen Experten nach Osttirol.