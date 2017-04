Flaurling – 70 Jahre nach Gründung der Tiroler Saatbaugenossenschaft wird kräftig investiert: Um 1,3 Mio. Euro entsteht am bestehenden Standort in Flaurling ein hochmodernes Getreideaufbereitungszentrum zur Trocknung, Lagerung und Aufbereitung von Speisegetreide in biologischer und konventioneller Qualität. EU, Bund und Land unterstützen das Vorzeigeprojekt mit über 500.000 Euro.

In Tirol erlebe man eine Renaissance des Getreideanbaus, berichtet Agrarlandesrat LHStv. Josef Geisler, der die Baustelle gestern besichtigte, vor allem bei den alten Landsorten aus der „Genbank“ des Landes Tirol, die über 700 Getreidesorten beherbergt. „Mit dem neuen Getreideaufbereitungszentrum schaffen wir die Basis für eine gezielte Vermarktung regionaler Getreidesorten“, so Geisler. Er sieht in alten Getreidesorten „eine Zukunftsaktie für die Landwirtschaft, die regionale Wirtschaft und die Gastronomie“.

Der Eigenversorgungsgrad mit Getreide liege in Tirol bei 0,5 %, weiß der Imster Bezirkskammerobmann Rudolf Köll. „Für die Landwirtschaft bietet sich hier großes Entwicklungspotenzial.“ Hochburgen des Getreideanbaus sind die Bezirke Innsbruck-Land, Imst, Landeck und Lienz.

„Unsere Mitglieder stehen voll hinter dem Projekt und sind auch finanziell in Vorlage getreten“, sagt der Obmann der Tiroler Saatbaugenossenschaft, Josef Trenkwalder. In der neuen Getreidehalle – die bereits im Sommer, rechtzeitig vor der heurigen Getreide­ernte, in Betrieb gehen soll – können künftig rund 500 Tonnen Getreide in 36 Trichtersilos zwischengelagert werden. „Wenn sich die Nachfrage weiterhin so gut entwickelt, können wir die Kapazität noch erhöhen“, erklärt Reinhard Egger, Geschäftsführer der Tiroler Saatbaugenossenschaft.

Mit dem neuen Zentrum werden im Flaurlinger Bestandsgebäude zudem dringend benötigte Flächen für die Erdäpfellagerung frei. (TT)