Kufstein – Der Starkbieranstich gehört bereits zu den gesellschaftlichen Großereignissen in der Festungsstadt. So waren auch heuer wieder an die 600 Gäste in den Kufsteiner Stadtsaal gekommen, die der Kiwanis Club zum bereits siebten Kufsteiner Starkbieranstich begrüßen konnte. Ein Ereignis, das auch einem karitativen Zweck dient. So blieben heuer knapp 10.000 Euro. In Summe brachten die Starkbieranstiche über 50.000 Euro für soziale Projekte, wie Thomas Oberhuber erzählt.

Die Veranstaltung lockt auch immer mehr Promis an. Zahlreiche Ehrengäste – unter ihnen auch Bürgermeister Martin Krumschnabel – ließen sich den unterhaltsamen Abend nicht entgehen. Erstmals war auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter als Gast mit dabei, dem die Ehre oblag, den Bieranstich zu übernehmen. Thierberg- „Pater“ Gunther Hölbl mischte sich ebenfalls wieder unter die Festgäste und jeder Kufsteiner Starkbier-Fan weiß mittlerweile: Wo er auftaucht, da ist das „Derblecken“ nicht weit. Auch heuer nahm er sich kein Blatt vor den Mund und hielt Personen aus Politik und Wirtschaft kabarettistisch den Spiegel vor. Neben Zwischenapplaus gab es heuer auch erstmals Standing Ovations für seine spitzen Sprüche. Die Jungen Kufsteiner gestalteten den musikalischen Rahmen des Abends. (TT)