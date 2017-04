Fließ – „Wir sind eine wachsende Gemeinde und brauchen leistbaren Wohnraum“, stellte Bürgermeister Hans Peter Bock am Freitag bei der Schlüsselübergabefeier fest. Die Neue Heimat Tirol (NHT) hatte ihr erstes Projekt in Fließ umgesetzt – ein Haus mit zwölf Mietkaufwohnungen in der Siedlung Urgen. Das Investitionsvolumen für die in Passivbauweise errichtete Wohnanlage liegt laut NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner bei 2,2 Mio. Eur­o, die Fertigstellung dauerte 14 Monate. „Die Wohnungen waren sofort vergeben und können nach zehn Jahren von den Bewohnern in ihr Eigentum übernommen werden“, schilderte Bock.

Eine weitere Anlage mit zwölf Wohnungen – in der Fließer Schlosssiedlung – steht laut Gschwentner kurz vor Baubeginn. (hwe)