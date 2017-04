Innsbruck – Tirols Bio-Erzeugerlabel Bio vom Berg legt bei Umsätzen und Sortiment weiter zu. Ab Montag wird in allen MPreis-Supermärkten das neue, von der Schlossbrauerei Starkenberg in Tarrenz gebraute Bio-Bier „Tiroler Kraft“ angeboten. In einigen ausgewählten MPreis-Märkten war das aus mit biologischer Produktion aus Braugerste von Bauern aus Silz, Aldrans, Sistrans und Rotholz hergestellte Bier zuletzt bereits erhältlich. Der Bio-Hopfen komme aus dem Mühlviertel, sagt Bio- alpin-Obmann Heinz Gstir.

Derzeit ebenfalls stark nachgefragt seien die bunten Bio-Ostereier. Übers Jahr liefert Bio vom Berg mit 2,5 Mio. Eiern ein Fünftel der von MPreis verkauften Gesamt-Eiermenge.

Bio vom Berg sei die einzige unabhängige Bio-Erzeugermarke Mitteleuropas, so Gstir. Die Marke ist im Besitz ihrer mehr als 600 Mitglieder, die allesamt Biobauern seien – und etwa deutlich höhere Milchpreise lukrieren als sonst im Markt. Der Umsatz hat sich seit der Gründung 2002 auf etwa 8 Mio. Euro erhöht. Angeboten werden mittlerweile über 130 verschiedene Lebensmittel, von Milch, Käse, Joghurt, Butter, Eiern, Fleisch- und Wurstwaren bis hin zu Obst, Gemüse, Getreideprodukten, Blumen und Getränken. Zotter stellt für Bio vom Berg einige Schokoladesorten her. (TT)