Innsbruck – Im Vorjahr sind in Österreich insgesamt 27.465 Fahrräder gestohlen worden. Damit gab es zum zweiten Mal einen leichten Rückgang, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Der leichte Rückgang bei Fahrraddiebstählen nützt jedem, dem sein Rad geklaut wird, eher wenig. Was nützt, ist eine neue Erfindung des Tiroler Start-ups PowUnity. Stefan Sinnegger und Maximilian Loy haben Lösungen kreiert, um einen Fahrraddiebstahl zu verhindern bzw. den Dieb dann zu orten und vielleicht sogar zu stellen und sein Rad zurückzubekommen.

Die Idee für die Ortung von Sportgeräten kam den beiden im Schnee. „Wir sind gerne in den Bergen unterwegs. Und da dachten wir, eigentlich wäre es toll, etwas zu haben, was den Ski ortet, den man nach einem Sturz im Tiefschnee verloren hat“, erzählt Loy. Das war vor zwei Jahren. Mit der Firma Stasto als Finanzier schafften es die beiden, ihre Technologie auch umzusetzen. Die Unternehmer entwickelten also ein Tracking-Gerät für die Ski-Ausrüstung. Per App und durch ein akustisches Signal lassen sich verlorene Ski leichter im Schnee orten und wiederfinden.

Bei ihrer neuesten Erfindung, der Radsicherung, gingen die Jungunternehmer bereits weiter. „Es gibt unterschiedliche Ansätze zu verschiedenen Preisen“, sagt Sinnegger. Die Zwei-Sterne-Lösung enthält einen akustischen Bewegungsalarm, optisch wirkt er wie ein Rücklicht. Dazu gibt es einen außen angebrachten GPS-Tracker, der in zwei Versionen angeboten wird: einmal als Rücklicht getarnt oder in eine Satteltasche integriert (Drei-Sterne-Lösung). Die Deluxe-Variante (vier Sterne) wird ins Sattelrohr eingebaut. Mit der passenden App kann der Weg des Rads dann über GPS verfolgt werden. „Den Tracker kann man aber auch beim Parken ins Auto legen und dann das Auto wiederfinden“, sagt Loy.

Die Radsicherung kommt im April auf den Markt. Stefan Sinneger und Maximilian Loy sind mit ihrem Produkt auch im Fernsehen. Die Show „2 Minuten, 2 Millionen“ wird am 11. April um 20.15 Uhr auf Puls 4 ausgestrahlt. (ver)