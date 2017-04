Von Christoph Blassnig

Lienz – Die Raiffeisengenossenschaft Osttirol (RGO) hat kürzlich zur 75. ordentlichen Generalversammlung geladen. Der zum Konzern angewachsene Bauernverbund setzt auf zahlreiche Geschäftsfelder auch außerhalb der Landwirtschaft.

„Die Unternehmensziele für Umsatz und Ertrag konnten erreicht werden“, verkündete Direktor Thomas Diemling im nicht ganz voll besetzten Saal der Landwirtschaftlichen Lehranstalt. Der Jahresumsatz ging erneut leicht zurück auf knapp über 51 Millionen Euro, der niedrigste Wert im Fünfjahresvergleich. Während die Sparten Vieh und Agrar ihre Betriebsleistung steigern konnten, wurden im Haus- und Gartenmarkt sowie in den Bereichen Energie, Bau und Technik Verluste bis über acht Prozent verzeichnet.

„Ein großer Wermutstropfen im Bereich Technik war die Auflösung der Firma Planegger zum Jahresende“, gab Diemling bekannt. Trotz innovativer Forschung und Produktfertigung konnte die Gewinnzone nicht erreicht werden. Im Einvernehmen mit den Mitarbeitern sei dieser Betriebszweig deshalb geschlossen worden.

Man wolle nicht nur ein reines Agrarzentrum vor den Toren der Stadt sein, sondern weiterhin neue Kunden gewinnen, so Diemling. Erweitert werden wegen des großen Andrangs die Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge aller Art zur Ostseite hin. Wegen Platzmangels müssen dort Arbeiten regelmäßig vor die Hallen ins Freie verlegt werden, selbst im Winter.

Die Planungen für den neuen Haus- und Gartenmarkt sind weiter fortgeschritten. Nach der noch im letzten Jahr erfolgten Umwidmung soll heuer mit dem Bau begonnen werden. Auf eine Tiefgarage direkt im Anschluss an das Gebäude des Maschinenrings wird der Markt gesetzt. Im Obergeschoß werden die Verwaltung und die Bezirkslandwirtschaftskammer einziehen. Sitzungsräume und die Jugendorganisation werden ebenfalls untergebracht. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant und bringt die Kassa der RGO nicht in Verlegenheit: Der Eigenkapitalanteil am Gesamtvermögen erreichte nach einem Zugewinn von 900.000 Euro im Vorjahr 63,9 Prozent – ein Allzeitrekord, wie Diemling erklärte. Selbst nach den Bauvorhaben wird die Marke von fünfzig Prozent nicht unterschritten werden, glaubt der Direktor.

Die Eckdaten des Revisionsberichtes erläuterte Hermann Kuenz. Insgesamt sei ein sehr gutes Ergebnis zu vermelden. „Und eines darf man immer wieder betonen: Es gibt kein vielschichtigeres Unternehmen in Osttirol. Die Raiffeisengenossenschaft ist ein Aushängeschild in Tirol und ganz Österreich.“