Von Stefan Eckerieder

Wattens – „Viele sagen, das ist wie ein kleines Berlin in Tirol hier bei euch“, sagt Matthias Neeff. Gemeint ist die Start-up und Unternehmensschmiede Werkstätte Wattens. Auf einem leerstehenden Area­l des Werks 2 des Wattene­r Kristallkonzerns Swarovski haben sich bereits 30 Unternehmen mit Potenzial zu raschem Wachstum angesiedelt. Neeff leitet das Gründerzentrum gemeinsam mit Alexander Koll.

Die dort angesiedelten Firmen kommen aus den verschiedensten Branchen, von Virtual Reality und Medizintechnik über digitale Reisebuchung bis hin zu Kreativwirtschaft. Obwohl erst im Herbst 2015 eröffnet, arbeiten in der Werkstätte Wattens bereits 120 Personen. „Die Werkstätte Wattens soll ein Ort sein, der Menschen bei der Umsetzung ihrer innovativen Geschäfts­ideen bestmöglich unterstützt“, führt Neeff die Ziele der Werkstätte Wattens aus. Bei der Konzeption habe man sich an großen Vorbildern orientiert. „Bevor wir an die Umsetzung unseres Gründerzentrums gegangen sind, haben wir uns in Berlin, Wien bis hin zu Silicon Valley angeschaut, was funktioniert“, erklärt Koll. Aus den Eindrücken wurde auf 2400 Quadratmetern neben Büroräumlichkeiten und Co-Working-Spaces auch ein so genanntes „FabLab“ eingerichtet. Ein FabLab ist eine offene Hightech-Werkstatt mit dem Ziel, Firmen, Bildungseinrichtungen und Privatpersonen industrielle Produktionsverfahren für Einzelstücke zur Verfügung zu stellen, welche sie sich selbst normalerweise nicht leisten könnten. Es bietet unter anderem mehrere 3D-Drucker, Laser-Cutter, CNC-Fräsen, einen Sechsachs-Roboter sowie ein Spektrometer zur individuellen Nutzung an und sei damit eines der am besten ausgestatteten FabLabs in Europa. „Hier geht es in erster Linie darum, Prototypen herzustellen“, sagt Koll. Aber auch Serien in kleinerer Stückzahl könnten produziert werden.

Die im Gründerzentrum angesiedelten Unternehmen arbeiten in vielen Bereichen zusammen, erklärt Koll weiter. „Die Firmen, die zu uns kommen, müssen an die Potenziale der Kollaboration glauben.“ Dass diese auch tatsächlich stattfindet, bestätigt Doris Steinmüller-Nethl, Mitgründerin von Carbon Competence, einer Firma, die Anlagen zur Diamantbeschichtung für zahlreiche Materialien herstellt und weltweit vertreibt. „Alle zwei Wochen treffen sich die Firmen der Werkstätte Wattens zu einem gemeinsamen Frühstüc­k, bei dem man sich über verschiedenste Themen austauscht. Auch unsere Homepage haben wir von einer im Gründerzentrum angesiedelten Firma machen lassen“, erklärt Steinmüller-Nethl.

Die bislang einzigartigen Diamantbeschichtungen der Firma kommen im Flugzeugbau (Boeing, Airbus) zum Einsatz, in der Automobil­industrie (BMW), aber auch in der Medizintechnik. Erfolg garantiert der Carbon Competence ein selbst entwickeltes und bislang einzigartiges Verfahren zur Beschichtung von Werkzeugen, Materialien und Implantaten mit einer hauchdünnen Diamantschicht, die wesentlich widerstandsfähiger ist als bisherige Anwendungen.

Kooperationen gebe es aber auch mit Partnern außerhalb des Gründerzentrums. „Die Einzelteile unserer Anlagen lassen wir von verschiedenen Tiroler Firmen anfertigen“, sagt die Physikerin. Das sei auch so gewollt, erläutert Geschäftsführer Neeff. „Die Zusammenarbeit soll nicht nur hier stattfinden, sondern auf Unternehmen, Institutionen und Bildungseinrichtungen in ganz Tirol ausgeweitet werden.“ Das finde bereits statt: Kooperationen gebe es bereits mit der Standortagentur Tirol, dem I.E.C.T. Hermann Hauser, den Fachhochschulen MCI und Kufstein, dem ebenfalls in der Werkstätte Wattens angesiedelten Fraunhofer Innovationszentrum für digitale Transformation der Industrie sowie mehreren etablierten Tiroler Unternehmen. „Es würde zu eng greifen, nur an Wattens zu denken. Bei allem, was wir tun, geht es uns immer auch um die ganzheitliche Entwicklung des Tiroler Gründerökosystems“, meint Koll.

Betreiber der Werkstätte Wattens ist die Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH, die von der Marktgemeinde Wattens (40 %) und der D. Swarovski KG (60 %) betrieben wird. Swarovski hat laut eigenen Angaben bislang 4,4 Mio. Euro in die bauliche Adaptierung des Gründerzentrum investiert. Aktuell sei bereits eine Erweiterung des Werkstätten-Areals in Planung.