Nassereith – Die Fernpassgemeinde Nassereith will nach Arzl, Imst, Mieming, Mötz und Roppen die sechste e5-Gemeinde des Bezirkes werden. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig in seiner letzten Sitzung. „Das ist eine reine Image-Sache“, versuchte BM Herbert Kröll die Mitgliedschaft, die doch 1900 Euro jährlich kostet, schmackhaft zu machen.

Tatsächlich sei die Gemeinde schon auf einem guten Weg: Die Straßenbeleuchtung wurde auf LED umgestellt, PV-Anlagen und Wärmedämmung sind im Ortsgebiet allgegenwärtig.

Und nun kommt auch noch die Einführung eines Seniorenmobils, eines siebensitzigen Elektroautos, dazu. Drei Monate Lieferzeit werden eingerechnet. „Es ist geplant, das Fahrzeug mit Eröffnung des neuen Gemeindezentrums in Betrieb zu nehmen“, so der Bürgermeister. GR Christoph Schultes ergänzte, dass man auch bereits 29 freiwillige Fahrer gewinnen konnte. Wichtig sei, hielt Vizebürgermeister Gerhard Spielmann fest, dass man auch eine Schnellladestation montiert. Die werde beim neuen Gemeindezentrum samt einem Carport errichtet, so Kröll.

Apropos Gemeindezentrum: Das sorgte in der Diskussion um die Jahresrechnung 2016 für Diskussionen. Der Obmann des Überprüfungsausschusses, Martin Kranewitter, hielt fest, dass die Mitglieder „Klarheit“ über die Bauabfolge wünschen. „Die durchgeführten Arbeiten selbst sind nicht das Problem“, ergänzte GR Andreas Huter, „aber wir haben im Prinzip noch keinen Grundsatzbeschluss. Erst sollte das durch den Gemeinderat – und erst danach in die Öffentlichkeit“, kritisierte er die Präsentation des Vorhabens bei der öffentlichen Gemeindeversammlung vom 11. März. Die Jahresrechnung mit einem Plus von 151.000 Euro wurde aber angenommen. (pascal)