Innsbruck – Seit 20. März wird das neue Müllsammelsystem in allen Innsbrucker Stadtteilen angewendet – Altpapier und Plastik werden nunmehr direkt bei den Häusern bzw. Wohnanlagen abgeholt. Das neue System stößt aber nicht nur auf Zustimmung. Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Karl Ischia hatte sich schon vor der Einführung kritisch geäußert, nun meldet sich auch Stefan Mair, Gremialobmann des Tiroler Lebensmittelhandels, zu Wort: „Unsere Befürchtungen haben sich leider voll und ganz bestätigt“, sagt Mair, der ein Geschäft in der Stiftgasse in der Altstadt betreibt. „Da die bisherigen Müllräume meist zu klein sind, werden vor den Häusern zusätzliche Mülltonnen abgestellt, die vielfach geradezu überquellen.“ Speziell in den engen Gassen der Altstadt sei die Situation untragbar. Das Stadtbild werde „verschandelt“, die „andauernde Geruchsbelästigung“ sei schon jetzt ein Problem. „Man mag gar nicht daran denken, wie es unter diesen Umständen bei hohen Sommertemperaturen stinken würde.“ Ischia und Mair fordern, dass das Müllsammelsystem „überdacht und geändert“ werden muss. (TT)