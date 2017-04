Von Anita Heubacher

Innsbruck – Es geht um viel Geld: 150.000 Euro Abfertigung, Ansprüche auf eine Zusatzpension und eine Zahlung von 150.000 Euro, damit der ehemalige Geschäftsführer des ÖVP-Wirtschaftsbundes, Helmut Kern, seine im April ausgesprochene Kündigung nicht anficht.

Diese 150.000 Euro seien nie überwiesen worden, erklärt Kerns Anwalt, Markus Orgler. Das war der Grund für die erste Klage. Die zweite bezieht sich auf die Entlassung Kerns im Dezember 2016. „Ein Billigtrick des Wirtschaftsbundes, um sich Geld zu sparen“, sagt Orgler. „Das habe ich als Anwalt in arbeitsrechtlichen Belangen immer wieder beobachtet.“ 21 Jahre lang hatte Helmut Kern für den Wirtschaftsbund gearbeitet. Seinen Vertrag aus dem Jahr 1995 hat der damalige Obmann des Wirtschaftsbundes, Jürgen Bodenseer, unterzeichnet. Rund 10.000 Euro brutto im Monat mal 15 und in Sonderfällen und nur mit Vorstandsbeschluss 16-mal im Jahr. Neben dem Gehalt durfte Kern auch mit einer Zusatzpension von rund 4000 Euro brutto im Monat rechnen und einen Dienstwagen fahren.

„Seit meiner Obmannschaft werden keine derartigen Summen bezahlt. Wir haben das Level deutlich nach unten geschraubt“, beeilt sich Franz Hörl zu sagen. Die beiden Mitglieder der Geschäftsführung würden heute zusammen weniger verdienen als Kern alleine.

Seit April 2016 ist Seilbahnsprecher Hörl Obmann des Wirtschaftsbundes und hat damals völlig überraschend Bodenseer an der Spitze abgelöst. Seitdem läuft das Duell der Giganten, wie es in der ÖVP und in der Wirtschaftskammer heißt, wo Bodenseer nach wie vor Präsident ist. Der Wirtschaftsbund wiederum hat mit überwältigender Mehrheit die Kammerwahlen für sich entschieden, rote, grüne oder blaue Vertreter sind da nette Zaungäste.

Im Wirtschaftsbund krachte es Ende letzten Jahres erneut. Am 30. Dezember 2016, einen Tag bevor sein Dienstverhältnis ohnehin geendet hätte, wurde Kern fristlos entlassen. Damit würde er um die Ansprüche auf die Zusatzpension und um die Abfertigung in Höhe von 150.000 Euro umfallen. Der Wirtschaftsbund erklärt die Entlassung mit Ungereimtheiten. So würden Protokolle fehlen, mehr noch, sie seien nie geschrieben worden. Außerdem würden für die Gewährung von Sonderzahlungen die eigentlich vereinbarten Vorstandsbeschlüsse fehlen. Die Beträge seien aber dennoch an Kern geflossen.

Rechtsanwalt Orgler meint: „Es ist einfach zu durchsichtig, jemanden 12 Minuten und eineinhalb Tage vor Ablauf seines regulären Dienstverhältnisses fristlos zu entlassen, wo der Dienstnehmer zuvor sogar noch acht Monate dienstfrei gestellt war.“ Und betont noch einmal: „Ein Billigtrick.“

10.000 Euro brutto im Monat für die Geschäftsführung des doch eher überschaubaren Wirtschaftsbundes scheinen ein fürstliches Gehalt. Rechtsanwalt Orgler argumentiert, dass man in der Position kaum Freizeit gehabt habe. „Der Geschäftsführer muss sich zwar keiner Wahl stellen, es ist aber ein politisches Amt.“ Viele Menschen würden zu Unrecht beneidet.