Von Catharina Oblasser

Sillian – Das Skigebiet Thurntaler des Zillertaler Liftunternehmers Heinz Schultz bekommt einen neuen, größeren Speicherteich für die Beschneiung. Die mündliche Verhandlung zur wasser- und naturschutzrechtlichen Bewilligung findet am 17. Mai statt. Und zwar im Haus Valgrata in Außervillgraten, da auch diese Gemeinde von der Erweiterung berührt ist.

In der Kundmachung weist die zuständige Abteilung Wasser-, Forst- und Energierecht ausdrücklich darauf hin, dass der vorhandene Teich zwar durch einen neuen ersetzt wird. Doch mehr Wasser wird auch der neuen Einrichtung nicht zugestanden. „Mit dem gegenständlichen Verfahren wird weder um eine Veränderung der Jahreskonsenswassermengen noch um eine Erhöhung der sekündlichen Wasserentnahme zum Zweck der Beschneiung angesucht“, heißt es in der Kundmachung. In Zeiten von historisch geringem Niederschlag in Osttirol ist das zweifellos ein wichtiger Punkt. Der neue Teich bringe vielmehr eine „ökologisch vorteilhafte“ Verlagerung der Wasserentnahme in Zeiten mit mehr Wasserführung, heißt es weiter.

Vom Standpunkt des Umweltschutzes lässt sich zurzeit noch nichts zum Projekt sagen, meint Walter Tschon, stellvertretender Leiter der Tiroler Umweltanwaltschaft. „Das muss man sich direkt vor Ort bei einem Lokalaugenschein ansehen.“

Thema war der Speicherteich auch beim TVB. Denn der beschloss, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Die aufsichtsbehördliche Bewilligung steht noch aus.