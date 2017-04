Von Max Strozzi

Kitzbühel – Seit März ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen das in Kitzbühel ansässige Anleger-Unternehmen kitzVenture wegen des Verdachts des schweren Betrugs. Das von Deutschen gelenkte Unternehmen sammelt bei Kleinanlegern Geld in Form von Nachrangdarlehen ein und verspricht mit Investments in Start-ups jährlich 9,75 % Fixzinsen. Wegen ihrer Zinsversprechen und Angaben im Kapitalmarktprospekt geriet die Firma ins Visier der Justiz, es laufen mehrere Verfahren.

Bisher hat kitzVenture 200.000 Euro eingesammelt. Nun plant die Firma offenbar, die Nachrangdarlehen von ihren Anlegern zurückzukaufen. Das legt zumindest die Reaktion auf eine TT-Anfrage nahe, die kitzVenture mit einer Aussendung erwiderte. Darin kündigte die Firma u. a. an, dass „in den nächsten Wochen frisches Kapital in die Gesellschaft fließen“ werde. Der Verkauf der qualifizierten Nachrangdarlehen bleibe zudem ausgesetzt, „bis alle Rechtsfragen geklärt sind“. Zudem hat sich das Unternehmen bereits Ende März von Geschäftsführer und Hälfte-Eigner Olaf Wittbrodt getrennt, wie kitzVenture bestätigte. Der zweite Gesellschafter, die deutsche Patriarch Trust, übernimmt Wittbrodts Hälfte-Anteil. Grund für den Wechsel: Die FMA habe erklärt, ohne Änderung in der Geschäftsführung werde diese nicht von weiteren Gesetzesverstößen abgehalten. Das sei laut kitzVenture mit dem Wechsel erledigt.

Allerdings ist der Abtretungspreis von 45.000 Euro an Wittbrodt gestundet, bis kitzVenture einen auszuschüttenden Gewinn von zumindest 50.000 Euro ausweist, wie aus dem entsprechenden Notariats­akt zu entnehmen ist. Die Stundung gilt bis März 2022. Für den Fall einer Pleite fallen die Geschäftsanteile an Wittbrodt zurück. „Unsere Anwälte haben empfohlen, jeden Kapitalfluss an (ehemalige) Gesellschafter zu unterlassen, um etwaige Vorwürfe wegen einer ungerechtfertigten Bereicherung des ehemaligen Geschäftsführers zu verhindern“, begründet kitzVenture die Stundung.

Neuer Geschäftsführer ist der Deutsche Patrick Landrock. Auf Nachfrage bestätigt man, dass es sich um den Ex-Geschäftsführer und Mitgründer von Getacom und Onsar­i handelt. Getacom war ein Web-Provider mit Sitz in Großbritannien. Kunden mussten 12 Monate im Voraus zahlen, durften das zweite Jahr gratis surfen. 2006 ging Getacom nach nur einem Jahr pleite, 4000 Kunden waren betroffen. Das Social Network Onsari ging 2007 ebenfalls kurz nach dem Start trotz angeblicher Großinvestoren pleite.