Von Michael Domanig

Völs – Als letzte von vier größeren Umlandgemeinden entscheidet Völs am heutigen Donnerstagabend über das Unterstützungsansuchen der Bergbahnen Oberperfuss in Sachen Lifterneuerung am Rangger Köpfl. Laut Finanzierungsplan kostet die geplante Gondelbahn zwischen Stiglreith und Sulzstich rund 4,4 Mio. Euro – wobei die 13 Umlandgemeinden 800.000 Euro übernehmen sollen. Das ist inzwischen jedoch graue Theorie: Denn wie berichtet hat sich Zirl – das genau wie Völs 250.000 Euro beisteuern sollte – Ende März dagegen ausgesprochen. Und Inzing hat seine 136.000 Euro u. a. von der Beteiligung der anderen großen Regionsgemeinden abhängig gemacht.

Die Oberperfer Bürgermeisterin Johanna Obojes-Rubatscher und Bergbahn-GF Hubert Deutschmann leisteten in Völs bis zuletzt Überzeugungsarbeit. Am Dienstagabend präsentierten sie das Projekt noch einmal im Gemeindevorstand und standen für Fragen zur Verfügung. Doch für den Völser Bürgermeister Erich Ruetz (ÖVP) waren dabei „keine neuen Argumente“ zu hören. Er glaubt nicht, dass es in Völs eine Zustimmung geben wird. Das Gesamtfinanzierungskonzept sei nicht gesichert – und nach dem Ausfall von Zirl und Inzing sei die Gesamtsituation „natürlich nicht leichter geworden“. Zudem fehle die Zukunftsperspektive: Für den geplanten Ausbau des Sommertourismus gebe es noch keine Finanzierung – „wer zahlt das dann?“. Hinzu komme noch die fragliche Zukunft des alten Schlepplifts in der obersten Liftsektion. Generell habe Völs selbst Großprojekte zu stemmen, allen voran die laufende Erweiterung beim Haus der Senioren, die insgesamt 9,4 Mio. Euro kostet. Allein heute Abend werden dafür Aufträge in Höhe von 3,4 Mio. Euro vergeben.

GR Franz Köfel (Franz Köfel & Team) schlägt per Antrag eine geheime Abstimmung vor, da bei einigen der Gemeinderäte, die am Köpfl das Skifahren erlernt hätten, „wohl auch gewisse Emotionen mitspielen“. Köfel selbst ist klar gegen eine Beteiligung.

BM Obojes-Rubatscher will das Völser Ergebnis abwarten und danach „schauen, wie man weitermachen kann“. Das Problem: „Es geht hier um das Mittelstück – ohne dieses ist das Rangger Köpfl nicht zu betreiben.“