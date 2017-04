Innsbruck – „Tirol ist ein sehr interessanter Standort“, sagt Erich Falkensteiner, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Falkensteiner Michaeler Tourism Group: „Hier gibt es – wie in Südtirol – alles: von Kultur über Sport, Berge, Täler und Seen.“ Tirol sei allerdings auch ein schwieriger Standort; er gebe die Suche nach einem passenden Vier- bis Fünfsternehotel aber nicht auf. Bis 2020 will Falkensteiner zwei Hotels in Tirol haben, international 50 bis 55 Häuser. Zurzeit hat die Gruppe 32 Hotels in Italie­n und Südosteuropa.

Durch die unsichere politische Situation in der Türkei, in Ägypten oder ­Tunesien könne der Tourismus in Europa sich weiter festigen, erklärt Falkensteiner. Die Krisen dürften aber nicht überhandnehmen, sonst werde es auch hier schwierig. Trotzdem sieht der Unternehmer positiv in die Zukunft: „Urlaub gehört doch heutzutage auch zum Leben dazu.“

Obwohl er mittlerweile nicht mehr selbst „Wirt“ sei, verbringe er doch auch ab und zu eine Woche in einem Falkensteiner Hotel; die „Rollenverteilung“ halte er mittlerweile ein. Entdecke er etwas, das verbessert werden könnt­e, mache er sich Notizen und gehe nicht mehr direkt zum Hoteldirektor. Der Erfolg des Tourismusunternehmens – der Umsatz lag 2016 bei 170 Millionen Euro – lasse sich auf gute Mitarbeiter zurückführen.

Diese müssten die „Unternehmenswerte“ leben. Dieses Wertefundament existiere seit 60 Jahren, seit der Gründung der ersten Falkensteiner Pension. Gearbeitet werde „mit Leidenschaft, ehrlich und bodenständig“. Denn: Verkauft würden nicht „Betten“, sondern „Emotionen“, sagt Falkensteiner.

Doch schon einmal war es schwierig für Falkensteiners „Emotionen“ in Tirol. 2013 zog sich die Hotelgruppe als Pächter und Betreiber des Falkensteiner Hotel & Spa Roya­l Seefeld samt Erotik-Spa und Paar- und Sexualtherapie nach nur zwei Jahren wieder zurück. (ver)