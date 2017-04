Von Michael Mader

Kufstein – Nicht sehr lange überlebt hat der im Mai 2014 am Fischergries in Kufstein erstmals eröffnete Genussmarkt. Bis Ende Oktober wurden dort jeden Freitag regionale Produkte angeboten. Unter anderem gab es Obst und Gemüse, Wurst- und Käsespezialitäten, Brot und Gewürze bis hin zu frischem Fisch aus heimischen Gewässern sowie traditionelle Tiroler Schmankerln. Im dritten Jahr wechselte der Genussmarkt in den Kufsteiner Stadtpark. Die Umsiedlung sei zwar von den Standbetreibern begrüßt worden, wie Stadtmarketingleiter Thomas Ebner betont, eine wesentliche Besuchersteigerung habe es aber nicht gegeben. Auch die Standbetreiber wurden nach und nach weniger.

Jetzt hat der Stadtrat beschlossen, den Genussmarkt im Jahr 2017 auszusetzen. Gleichzeitig soll über ein alternatives Konzept für 2018 nachgedacht werden. „Das geht in alle Richtungen, weil der Genussmarkt in dieser Form nicht angenommen worden ist“, erklärt Ebner. Die Versorgung mit Lebensmitteln sei in Kufstein gut, deshalb diene so ein Markt grundsätzlich auch nicht zur Bedarfsdeckung der Kunden. Ein halbes Jahr habe man nun Zeit, um sich ein Alleinstellungsmerkmal für den Genussmarkt zu überlegen, im Herbst dieses Jahres sollte bereits ein Konzept stehen.

Eine Woche früher als gewohnt – am 24. November – startet dafür der vom Standortmarketing organisierte Weihnachtsmarkt im Stadtpark, ebenso wie der Weihnachtszauber der Top City auf der Festung. Auf Wunsch vieler Standbetreiber bleibt der Markt in der Stadt dafür am Montag geschlossen. Ob es in diesem Jahr auch wieder einen dritten, privaten Weihnachtsmarkt am Fischergries geben wird, steht noch nicht fest. Mitbetreiber Hans Höge­r: „Wir denken über ein attraktives Weihnachtsprogramm nach.“

Aus Sicht von Vizebürgermeister Hannes Rauch bräuchte es diesen Markt am Fischergries nicht mehr: „Der Markt im Stadtpark und der Weihnachtszauber auf der Festung sind typisch für Kufstein und entsprechen auch den Kriterien für Weihnachtsmärkte“, kritisiert er den „etwas weniger weihnachtlichen Charakter“ dieser dritten Veranstaltung.