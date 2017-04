Von Eva-Maria Fankhauser

Mayrhofen – Tausende Besucher werden dieser Tage in Mayrhofen erwartet. Aber nicht zum Skifahren, sondern um Neues zu entdecken. Von A wie Autos bis hin zu Z wie Zillertaler Krapfen erwartet die Besucher der Zillertal Messe auch heuer ein vielfältiges Angebot in Mayrhofen.

Die heurige Messe steht unter dem Motto „Frühlingserwachen“ und findet in der Berghof-Messehalle, dem Europahaus und am Freigelände statt. Neben den neusten Modellen und Trends aus den verschiedensten Branchen bildet das Thema „Gesund ins Frühjahr“ einen Schwerpunkt der Messetage. „Es geht darum, fit in den Frühling zu starten. Die Besucher erhalten z. B. Tipps von Gärtnern oder erfahren Neues rund ums Thema Gesundheit“, verrät Ines Kammerlander, Geschäftsleitung Europahaus.

Gestartet wird heute um 16.30. Die offizielle Eröffnung ist für 17 Uhr geplant. Danach wird zum Abendshopping auf der Messe geladen. Als Highlight des Tages gilt das Gartl’n mit Gärtnermeisterin Gertraud Danzl und Bio-Kräuterexpertin sowie Heilpraktikerin Gertrude Messner. Die Besucher erwarten viele Rezeptideen und Schmankerln aus der Kräuter-Küche. Der Eintritt ist bis 18.30 frei.

Am Wochenende stehen die über 70 Aussteller ab 10 Uhr bereit. Morgen wird um 16 Uhr zur Modenschau gelade­n. Als besonderes Zuckerl gibt es am Sonntag um 11 Uhr einen Frühschoppen mit dem Harten Kern und Lachgas Franz im Berghof-Garten. Zudem präsentieren Models Abendmode und Hochzeitskleider am Laufsteg. „Mir gefällt vor allem die breite Produktpalette. Es ist für jedes Alter und jeden Geschmack etwas dabei“, sagt Kammerlander.

Unter den Ausstellern ist auch die Bezirkshauptmannschaft Schwaz. Dort können sich Messebesucher bequem einen Reisepass oder Personalausweis ausstellen lassen. Aktuelle Passfotos können beim Stand einer Fotografin gemacht werden.

Um stressfrei die Messe zu besuchen, bietet die Zillertalbahn allen Besuchern eine Gratis-Rückfahrt (Eintritts­karte vorzeigen).

Der Eintritt am Wochenende kostet für Erwachsene fünf Euro und 2,50 Euro für Kinder.