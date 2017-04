Innsbruck – Auf der Weltleitmesse für alpine Technologien Interalpine gibt es Einblicke in das Skigebiet der Zukunft. Mittlerweile ist das Meiste technologisiert. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen bei jeder Fahrt der Zehnerblock gelocht wurde. Auf der Interalpin werden die neuen Verkaufsautomaten von Skidata gezeigt, die Gäste können am Automaten bequem und sicher ihre Skipässe beziehen. Besonders beliebt sei die einfache Bedienung über Touchscreen, sagt Skidata-PR-Managerin Miriam Weiherer. Und die Mitarbeiter der Skiliftgesellschaft können bequem alle Automaten vom Büro aus steuern und überwachen.

Auch Apps und mobile Technologien nehmen eine immer stärkere Rolle in der alpinen Branche ein. Mit 3D-Bildern will etwa das junge, aufstrebende Team der österreichischen Web Media Solutions GmbH auftrumpfen. Und das mit realitätsnahem Urlaubsfeeling im Internet. Diese „neue Ära des Fremdenverkehrs“ soll mit einer Innovation auf der Interalpin eingeläutet werden: „Mit mehrmals pro Stunde aktualisierten 360°-Panoramakamerabildern wird interessierten Urlaubern mittels virtueller Realität Lust auf mehr gemacht“, sagt Verkaufsleiter Winfried Wrulich. Ist man dann wirklich vor Ort im Urlaubsskigebiet, können sich Snowboarder und Skifahrer mit einem neuen Gerät der Firma Evolaris Next Level GmbH unkompliziert zu einem bestimmten Lift oder zu einer Hütte navigieren lassen.

Erwartet werden Fachbesucher aus 80 Nationen, Österreichs Seilbahn-Obmann Franz Hörl betont die Bedeutung der Branche. Allein in Tirol würden jährlich über 300 Millionen Euro in Bergbahnen investiert. Und das werde wohl auch weiterhin so sein, denn auch die Wintersaison 2016/17 sei „gefühlsmäßig“ besser als prophezeit. In einigen Gebieten werde noch Ski gefahren, Zahlen gebe es kommende Woche. (ver)