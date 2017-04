Von Harald Angerer

Kitzbühel – Der heurige SkiWinter ist in Kitzbühel nicht zu Ende, noch bis 1. Mai laufen die Lifte, und trotzdem denkt man bei der Bergbahn Kitzbühel bereits an den nächsten. Denn schon jetzt haben sich die Kitzbüheler auf ein Datum für den Beginn des Skibetriebs 2017/18 festgelegt: den 21. Oktober.

Möglich machen soll diesen frühen Start auch heuer wieder das so genannte Snow-Farming. Also das Deponieren des Schnees in großen Haufen am Berg. Und dafür laufen schon jetzt die Vorbereitungen. Am Gaisberg in Kirchberg ist das Depot bereits eingerichtet und für den Sommer abgedeckt worden. Statt wie im vorigen Jahr mit zwei Depots wird hier nun mit einem großen gearbeitet. „Wir haben mit dem zweiten Depot im Vorjahr keine guten Erfahrungen gemacht, deshalb ist es heuer ein großes“, schildert Josef Burger, Vorstand der Bergbahn Kitzbühel. Das etwa 10.000 m3 große Depot soll den Start der heurigen Rodelsaison am 8. Dezember garantieren.

Das größte Depot fand sich bisher am Resterkogel, dort startet die Bergbahn Kitzbühel in den Winter. Hier wird zusätzlich ein zweites Depot angelegt, damit kommt man auf etwa 25.000 bis 30.000 m3 Schnee. „Der Schneefall der letzten Tage war perfekt, damit haben wir noch mehr Schnee, den wir zusammenschieben können“, sagt Burger. Das zusätzliche Depot soll es ermöglichen, dass eine Umfahrungsstrecke der Resterkogel-Piste auch präpariert werden kann.

Am Hahnenkamm wird am Waldelift ebenfalls wieder Schnee deponiert. Auch hier werden an die 25.000 m3 Schnee eingepackt. Hier läuft aber noch bis zum 1. Mai die aktuelle Skisaison. Wie schon am Resterkogel wird auch am Waldehang mehr Schnee deponiert, um eine zusätzliche Piste präparieren zu können. „Wir sind ursprünglich davon ausgegangen, dass nur die guten Skifahrer zum Saisonstart unterwegs sind. Die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt uns aber, dass auch schwächere Skifahrer unterwegs sind, deshalb brauchen wir zusätzlich eine blaue Piste“, schildert Burger.