Wie stark verlagert sich das Seilbahngeschäft in Richtung Stadtseilbahnen?

Michael Seeber: In einem Jahr macht der Anteil mehr, in einem weniger aus. Aber im Schnitt haben 20 bis 30 Prozent des Umsatzes einen urbanen Bezug. In dreißig Jahren wird sich der Anteil wohl verdoppelt haben.

Haben Sie dabei Megastädte wie Berlin oder Hongkong im Auge?

Seeber: Das hängt in keinster Weise von der Größe der Stadt ab. Unser Produkt hat den Nachteil, dass wir in der Kapazität beschränkt sind, alles, was über 5000 bis 6000 beförderte Personen pro Stunde hinausgeht, ist nicht mehr machbar. Die Distanz darf nicht zu groß sein, maximal zwölf Kilometer, sonst passt die Geschwindigkeit nicht mehr. Wir sind immer nur Zubringer von einem Zug, einer Metro, einem bestehenden oder zu bauenden Verkehrssystem.

In Innsbruck ist die Bahn auf die Hungerburg in den Öffi-Verkehr integriert. Könnte eine Seilbahn die Verkehrsprobleme, die durch die massive Ansiedelung im Mittelgebirge entstanden sind, lösen?

Seeber: Es gibt konkrete Überlegungen, nach Aldrans und eventuell nach Igls eine Bahn zu bauen. Es gab Gespräche mit Politikern, Hoteliers und Touristikern. Zu jedem unserer Projekt braucht es eine Studie, die uns Geld kostet, und die gibt es noch nicht.

Wie könnte eine solche Bahn funktionieren?

Seeber: Je nachdem, welche Kapazität es bräuchte. Aber solche Kabinen wie hier in Berlin sind optimal. Die könnten dann auch größer sein und 40 bis 50 Personen fassen. Das brächte eine Kapazität von 4000 bis 5000 Leuten pro Stunde. Es braucht aber, wie so oft im Leben, jemanden, der das Projekt vorantreibt und überzeugen kann. Wir können das nicht sein.

Wenn Stadtseilbahnen das Ding sind, wie sieht es denn in 30 Jahren mit den Seilbahnen auf Skiberge aus?

Seeber: Das ist eine sehr unangenehme Frage. Durch den Klimawandel wird Skifahren nur noch in sehr, sehr hohen Lagen möglich sein. Obwohl ich der Meinung bin, dass Gletscher unantastbar sind.

Das heißt, keine weiteren Erschließungen?

Seeber: Ja, die Gletscher muss man in Ruhe lassen. Es ist ohnehin die Frage, wie lange es die Gletscher noch gibt.

Wie schätzen Sie denn das Interesse am Skisport in Zukunft ein?

Seeber: Das Interesse wird immer da sein. Die Frage ist, wo. Wir haben Gott sei Dank den Schritt zur Interkontinentalisierung gemacht. In China fährt noch nicht einmal ein Prozent der Menschen Ski.

Aber für die gibt es nähere Skigebiete als Tirol.

Seeber: Für unser Geschäft ist das unerheblich. Wir haben in China bereits 20 Bahnen und eine Fabrik gebaut. Georgien hat mehr als genug Schnee und entwickelt sich. Aber man muss es schaffen, Fuß zu fassen.

Das Gespräch führte Anita Heubacher