Von Alexander Paschinger

Imst – Den Anfang hatten der Steuerberater Martin Frötscher und einige Mitstreiter schon im Herbst gemacht, indem sie in Imst die erste Start-up-Messe initiierten. Nun gehen die Förderer der jungen Unternehmerszene einen Schritt weiter: Kürzlich wurde der Verein IZI (Innovations- und Impulszentrum für den Bezirk Imst) gegründet. Am 12. Mai gibt es dazu die „Kick-off“-Veranstaltung in der Imster HAK, Martin Wegscheider soll der Vereins­obmann werden, verrät Unternehmensberater Davi­d Schmid.

Frötscher und Schmid sind sich darin einig, dass es bereits „zahlreiche Angebote und Initiativen im Bereich der Unternehmensgründung gibt“. Aber: „Das Thema Start-up ist immer noch ein sehr urbanes. In Innsbruck und talabwärts existiert eine coole Szene“, so Schmid. Man wolle mit einem Netzwerk „einen angstfreien Raum“ für Start-up-Unternehmer im Oberland schaffen, ergänzt Frötscher. Selbstständigkeit soll als Alternative aufgezeigt werden. Und so will der Verein IZI mit den Netzwerkpartnern HAK, dem Verein Regio, der Jungen Wirtschaft, dem AMS und anderen Unternehmen sowie Sozialpartnern zu einer Drehscheibe heranwachsen.

Für den Herbst ist bereits der nächste Schritt geplant: Der Trägerverein „Akanova“ wird eine Unternehmerakademie ins Leben rufen. „Die richtet sich dann in Blockveranstaltungen an Wochenenden an Jungunternehmer, um ihre unternehmerischen Fähigkeiten zu schärfen“, erklärt Frötscher und nennt als Beispiel, „wie man etwa mit Banken verhandelt“. Praktiker sollen den jungen Kollegen Tipps mit auf die erste, oft steinige Reise geben. Ein solches Angebot gebe es bislang nicht.

Und schließlich ist für Mai/Juni 2018 – über die „Akanova“ – wiederum eine Start-up-Messe geplant. Wieder sollten dort Tiroler Jungunternehmer mit Alleinstellungsmerkmal anderen Jungunternehmern auf einem „Messegelände“ Ideen und Mut für ihren eigenen Weg mitgeben.