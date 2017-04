Von Max Strozzi

Innsbruck – Der Streit zwischen Touristikern und Reisebüros, inwieweit Tourismusverbände den Gästen Pauschalurlaube vermitteln dürfen, ist nicht neu. Es brodelt seit dem Aufkommen der Internet-Buchungen in den 90er-Jahren. Und mit dem Pauschalreisegesetz, das 2018 in Kraft tritt und gegen das sich die Touristiker wehren, bleibt das Thema heiß.

Aktuell prüft die BH Imst, ob Ötztal Tourismus trotz fehlender Reisebüro-Konzession als Reisevermittler auftritt. Der TVB-Anwalt verweist auf eine aufsichtsbehördliche Genehmigung des Landes aus dem Jahr 1996, die dem TVB gestatte, als Incomer zu agieren. Ob dies die Gewerbeordnung aushebelt? Laut Wirtschaftskammer bräuchte der TVB Ötztal ein Reisebüro-Gewerbe.

Auch über andere Tourismusverbände werden Gästen Pauschalurlaube der Hotels vermittelt. Ob man dabei rechtlich als Reisevermittler auftritt und ein Gewerbe braucht, scheint nicht immer ganz klar zu sein. Aus der Wirtschaftskammer Österreich heißt es, dass generell jeder, der Käufer und Verkäufer zusammenbringt, ein Vermittler ist. Andere sehen als Unterscheidungsmerkmal, wer der Geldempfänger ist.

Auch über Kitzbühel Tourismus werden Pauschalurlaube der Hotels angeboten. Vergangenen Herbst kam dem TVB mit dem Abgang von Gerhard Walter der gewerberechtliche Geschäftsführer für das Reisebüro-Gewerbe abhanden. Das ist fast sieben Monate her. Eigentlich müsste innerhalb von sechs Monaten ein neuer gewerberechtlicher Geschäftsführer bestellt werden. Direktorin Brigitte Schlögl betont, man habe den entsprechenden Antrag bei der BH Anfang Oktober eingereicht und seither mehrmals nachgefragt. Laut Kitzbühels Bezirkshauptmann Michael Berger dauere das Geschäftsführer-Verfahren aus Gründen, die weder bei der BH noch bei Kitzbühel Tourismus liegen, länger an, sei aber bald abgeschlossen. Laut BH habe Kitzbühel Tourismus weiters angefragt, ob es Pauschalurlaube im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung anbieten darf. „Die BH Kitzbühel vertritt – vorbehaltlich der laufenden Abklärung mit der Oberbehörde – die Ansicht, dass das Angebot von ‚Packages‘ von der aktuellen Gewerbeberechtigung nicht umfasst sein dürfte“, so Berger.

Schauplatzwechsel: Innsbruck hat seine Incomer-Tätigkeit in eine eigene GmbH ausgelagert. Reisebüro-Unternehmerin Tatiana Shibaeva-Grimm (Holiday on snow) ortet aber Ungereimtheiten und hat Anzeige erstattet. Unter anderem ist sie der Ansicht, dass die TVB-Tochter derzeit ohne gültige Konzession Pauschalreisen verkaufe und Zimmer vermittle, weil Gewerbeinhaber Robert Valentini seit einem Jahr nicht mehr in Führungsfunktion tätig sei. Offiziell ist er im Jänner 2017 als Geschäftsführer ausgeschieden – allerdings nur handelsrechtlich, nicht gewerberechtlich, betont die Behörde. Weil Valentini beim TVB Innsbruck/Feriendörfer noch angestellt sei, wenn auch in anderer Funktion, könne die Incoming-Tochter des TVB weiter mit seiner Reisebüro-Konzession agieren.

Unter welchen Voraussetzungen Tourismusverbände Urlaubspakete vermitteln dürfen, sei ein Graubereich, beklagt Alfons Parth vom TVB Paznaun-Ischgl. „Es ist undurchschaubar, kein Amt kann dir Auskunft geben.“