Innsbruck – Tirol hat auch 2016 wie in den meisten Jahren seit dem Jahrtausendwechsel Österreich beim Wirtschaftswachstum übertrumpft, teilt die Bank Austria mit. So sei das reale Plus in Tirol mit 2,1 Prozent nicht nur klar über jenem aus 2015 gelegen, sondern auch deutlich über dem bundesweiten Wachstum im Vorjahr von nur 1,5 Prozent. Auch für heuer rechnet Tirols Firmenkunden-Landesdirektor der Bank Austria, Markus Sappl, mit einem überdurchschnittlichen Plus von über 2 Prozent in Tirol, und das trotz der Rückgänge in der zu Ende gehenden Tourismus-Wintersaison.

Im Vorjahr sei der Aufschwung sehr breit aufgestellt gewesen, Wachstumstreiber waren demnach neben dem Tourismus und dem Export auch der Einzelhandel und die Bauwirtschaft. Laut Bank-Austria-Ökonom Robert Schwarz seien die Exporte Tirols im ersten Halbjahr 2016 um 8,7 % auf 5,9 Mrd. Euro gestiegen, im Gesamtjahr dürften diese erstmals die 122-Milliarden-Marke geknackt haben. Der Tourismus habe mit 47 Mio. Nächtigungen einen Rekord erzielt, die Einnahmen seien von 6,6 auf 7,1 Mrd. Euro gestiegen.

Tirol hat laut den Bank-Ökonomen auch den kräftigsten Rückgang aller Bundesländer bei den Arbeitslosenzahlen (Quote fiel von 7 auf 6,4 %) registriert. In Tirol seien 911 Mio. Euro oder 3,1 % des Bruttoregionalprodukts in Forschung und Entwicklung geflossen. Bei den Patenten (20 pro 100.000 Einwohner) liege Tirol aber im Schluss­drittel der Bundesländer. (TT)