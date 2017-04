Innsbruck - Harald Gohm gibt überraschend den Geschäftsführer-Posten bei der Standortagentur Tirol ab. „In einem persönlichen Gespräch hat Harald Gohm heute Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf informiert, dass er sich beruflich verändern möchte und in die Privatwirtschaft wechselt“, teilte das Land am Montagnachmittag via Aussendung mit. Gohm leitet seit mittlerweile mehr als 17 Jahren die Tiroler Zukunftsstiftung, die 2004 in die Standortagentur umgewandelt wurde. Mit 15. Juli hört er nun auf.

„Die persönliche Entscheidung von Harald Gohm ist zu respektieren. Er hat die Standortagentur erfolgreich zu dem gemacht, was sie heute ist und sucht nunmehr neue berufliche Herausforderungen. Wir werden seine Position neu ausschreiben“, sagte Zoller-Frischauf in einer Stellungnahme. (TT.com)