Was genau ist eine Smart City?

Klaus Kleewein: Das Konzept der intelligenten Stadt will die Lebensqualität der Bürger mit innovativen Technologien erhöhen. Das Wichtigste dabei ist: Es findet integrative Planung statt und Unternehmen aus dem Energie-, Verkehrs-, Informations- und Kommunikationstechnologiebereich, und die Raumplanung, vor allem aber die Bürger sind mit dabei.

Was genau will die EU mit dem Projekt Sinfonia?

Kleewein: Der Energiebedarf von Städten muss gesenkt werden und der Anteil regenerativer Quellen in der Strom- und Wärmeversorgung gesteigert. Das ist das Ziel. Es gibt bis 2019 insgesamt 30 Partner in Europa. Bozen und Innsbruck sind Pilotstädte. Koordiniert wird das Projekt in Schweden. Dazu wurde eine Management-Ebene eingeführt, die Standortagentur in Innsbruck und die EURAC in Bozen. Wir koordinieren die lokalen Partner.

Seit wann gibt es einen Plan zur Smart City Innsbruck?

Kleewein: Innsbruck hat einen so genannten Energieentwicklungsplan. Das heißt, der Anteil erneuerbarer Energie in Innsbruck soll erhöht werden. Und der Energieverbrauch soll gesenkt werden. Dieser liegt Sinfonia zugrunde.

Wie genau wird die Stadt Innsbruck den Anteil an erneuerbaren Energien erhöhen?

Kleewein: Gebäude sind große Energiefresser. Mit den EU-Geldern aus dem Sinfonia Projekt werden z.B. soziale Wohnanlagen und öffentliche Gebäude saniert, die zwischen 1940 und 1970 gebaut wurden. Ebenso wird der Anteil an regenerativer Energie in der Fernwärmeschiene erhöht oder die Kläranlage vom Energiefresser zum Energielieferanten.

Was ist das Ziel dieser Sanierungen zu so genannten smart districts?

Kleewein: Mit innovativen Maßnahmen soll die Lebensqualität gehoben und der Energieverbrauch gesenkt werden. Ein Fenstertausch allein ist nicht innovativ, aber kombiniert mit weiteren Maßnahmen wie einer Photovoltaikanlage am Dach, einer installierten Raumlüftung oder einer neuen Gebäudehülle wird er innovativ. Die Wohnbauträger IIG und NHT setzen die Sanierungen um.

Abseits der höheren Lebensqualität, was ist das Ziel?

Kleewein: Das Projekt bringt Tirol und Innsbruck internationale Sichtbarkeit und Reputation auf EU-Ebene. Innsbruck hat gelernt, visionäre Projekte in Kooperation voranzutreiben. Das brauchen wir auch in der Zukunft.

Das Gespräch führte Verena Langegger