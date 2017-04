Wie schätzen Sie die Preisentwicklung am Immobilienmarkt in Tirol ein?

Karl Fahrner: Vor etwa fünf Jahren dachten wir, dass die Preise im Innsbrucker Raum stagnieren würden. Dem war aber nicht so: Die Preiskurve bewegt sich immer noch nach oben, aber nicht mehr so steil, dieser Trend dürfte anhalten. Derzeit sind seitens der Bauträger besonders Grundstücke im Speckgürtel gefragt. Die Gemeinden beginnen sich jedoch gegen diese Entwicklung mit einer strikten Raumordnung zu wehren.

Also wird es für Bauträger noch schwieriger als bisher, Grundstücke zu finden?

Fahrner: Bei uns ist gerade das Gegenteil der Fall. Wir bekommen wöchentlich zwei bis drei Grundstücke angeboten. Im Schnitt kaufen wir alle drei Wochen eines, das ist doppelt so viel wie vor zwei Jahren.

Die OFA ist als Anbieter von sehr luxuriösen Wohnungen bekannt. Wie entwickelt sich dieser Markt?

Fahrner: Diese Objekte sind nach wie vor sehr gefragt. Es gibt natürlich jetzt mehr Anbieter, gleichzeitig hat sich auch die Klientel vergrößert, die zunehmend aus Deutschland kommt. Im Luxusbereich haben wir unsere Marktführerschaft in den vergangenen fünf Jahren weiter ausbauen können. Wir gehen jetzt zusätzlich in das mittlere Preissegment hinein.

Wie muss eine Luxuswohnung aussehen?

Fahrner: Das beginnt beim unverbaubaren Stadtblick wie beispielsweise bei unserem Projekt Weiherburg und endet bei der Ausstattung der Wohnungen, die keine Sonderwünsche offen lässt. Im exklusiven Wohnbau gehen die Preise pro Quadratmeter Richtung 8000 Euro, da lagen wir vor fünf Jahren noch bei 6000 Euro. Wir bereiten derzeit ein Projekt an der Höhenstraße vor, bei dem ich davon ausgehe, dass wir für die Penthouse-Wohnung 10.000 Euro pro Quadratmeter erzielen können. Das ist einfach eine unverbaubare Spitzenlage in Hötting.

Wie hat sich die OFA in den vergangenen Jahren verändert?

Fahrner: Wir arbeiten beinahe in einer Konzernstruktur von 20 Firmen mit einem Auftragsvolumen von 150 Millionen Euro. 2017 erwirtschafteten wir einen Umsatz von 70 Millionen Euro. Das aber nicht nur allein im Bauträgerbereich, sondern auch als Generalunternehmer. Als solcher realisieren wir ein 500-Betten-Resort in Fieberbrunn, ein Investorenmodell für ein Hotel am Arlberg und ein weiteres in Vorarlberg ist in Vorbereitung. Im Bereich Bauträger haben wir 2016 130 Wohnungen in Innsbruck und Umgebung fertig gestellt und übergeben. Derzeit sind rund 250 Wohnungen in Vorbereitung. Das heißt: Die Grundstücke sind angekauft, die Projekte in Entwicklung. Dann gibt es weiters noch Partnerschaften im Bauträgerbereich, die Tourismusschiene am Arlberg mit Luxuschalets, die wir entwickeln, im Eigentum behalten und verpachten. Ganz spannend sind unsere B(l)ackhomes, die Hotels, die fast ohne Mitarbeiter auskommen.

Wie entwickelt sich dieses Geschäft?

Fahrner: Wir wollen noch zwei weitere B(l)ack- homes in Innsbruck eröffnen. Die Anzahl der Apartments soll von derzeit 15 auf rund 80 steigen. Wir haben uns auch zwei Standorte in Salzburg gesichert und beginnen in der Nähe vom Hangar 7 zu bauen. Auch München, Wien, Basel und Zürich nehmen wir ins Visier.

Sie sagen, dass Ihnen kein Projekt zu klein und keines zu groß ist. Woher haben Sie die Liquidität?

Fahrner: Wir sind schon 20 Jahre Bauträger und konnten so Liquidität aufbauen. Zudem haben wir Partner im Bauträgerbereich, die bei Großprojekten entsprechend bereit sind, mitzumachen.

Das Gespräch führte Frank Tschoner