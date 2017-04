Von Hubert Daum

Imst, Landeck, Reutte – Auf einem Bauernhof Urlaub machen bedeutet für viele speziell aus dem urbanen Bereich Ausbruch aus der Alltagshektik. Längst reicht es nicht mehr aus, ein, zwei Zimmer einzurichten und um Gäste zu buhlen. Die sind nämlich wählerisch, zu Recht. „Urlaub am Bauernhof“ (UaB) ist österreichweit zur Marke geworden, gibt strenge Kriterien vor und erlebt einen Höhenflug.

Organisatorisch sind die Bezirke Imst, Landeck und Reutte zur Region West zusammengefasst. „Im letzten Jahr bekamen wir 8730 Anfragen aus 48 Nationen. Letztendlich erreichten wir 2099 Online-Buchungen aus 40 Nationen, das ist eine Steigerung von knapp 39 Prozent“, berichtet Regionsgeschäftsführerin Verena Unterkircher, Dreh- und Angelpunkt für 45 Mitgliedsbetriebe im Bezirk Imst, 34 im Bezirk Landeck und 16 im Bezirk Reutte. Ihr Terminplan ist zurzeit ziemlich gedrängt, denn nach vier Jahren steht heuer wieder die so genannte Hauptkategorisierung an. Analog zu den Sternen in der Hotellerie wird die Qualität der UaB-Herbergen nämlich durch Blumen ausgedrückt. Bisher konnte man höchstens vier Blumen ergattern, heuer wurde die fünfte eingeführt. Der erste Fünf-Blumen-Betrieb Österreichs steht übrigens in Fiss.

„Die Betriebe müssen sich einer Prüfung unterziehen, ob die Kriterien für die Blumenanzahl noch gegeben sind“, klärt Unterkircher, die die Mitglieder im Vorfeld dahingehend berät, auf, warum sie vor dem Ierzerhof in Wald parkt. Claudia Tschurtschentaler, Inhaberin von einem der 25 Vier-Blumen-Betriebe im Bezirk Imst, hat die „Checkerin“ schon erwartet. Etwas angespannt, denn sie hat viel vor: „Ich liebäugle mit der fünften Blume“, schmunzelt sie und beginnt mit dem Rundgang durch ihre offensichtlich sehr noble Herberge. Verena Unterkircher folgt ihr wohlwollend, aber mit akribischen Blicken auf die unzähligen Details, die die Kriterienliste vorgibt. Ausstattung, Erlebnisangebote, Service, Sauberkeit oder selbst produzierte Lebensmittel sind nur einige Komponenten der Qualitätskategorie. „Diese Spinnwebe müsstest du bei fünf Blumen entfernen“, zeigt die Prüferin auf ein kaum sichtbares, fünf Zentimeter langes Gespinn. Angekommen in der „Wohlfühloase“ mit Zirbenliegen, Infrarotkabine, Bio- und Finnischer Sauna gibt die Hausherrin zu, dass man viel investiert habe, um dieses Niveau zu erreichen. Tschurtschentaler: „Wir bieten zwei Ferienwohnungen an und kommen immerhin auf rund 200 Tage Vollbelegung.“

Der Ierzerhof ist außerdem „Kinderbauernhof“. „Es müssen für jedes Alter passende Spielsachen vorhanden sein“, sagt die Walderin. Ehemann Hans geht mit den Gästekindern jeden Tag in den Stall: „Die sind ganz fanatisch, jedes Kind hat sein eigenes Stallgewand. Die Beschäftigung mit Pony, Haflinger, Ziegen und Hasen lieben sie und bekommen auch ein eigenes Diplom dafür.“

Im Herbst geht‘s für Claudia Tschurtschentaler dann um die Blume: Da kommt nämlich die neutrale Bewertungskommission.