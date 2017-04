Nauders, Vinschgau – Sulden, Trafoi, Watles, Schöneben, Haideralm und Nauders wollen ihren Gästen ab der Wintersaison 2017/18 mit einem gemeinsamen Skipass 211 grenzüberschreitende Pistenkilometer bieten.

In den kommenden Wochen wollen die Marketingverantwortlichen auf Nauderer und Vinschger Seite ankonkreten Markennamen des künftigen Kartenverbundes feilen, so die Veranwortlichen in einer Aussendung am Dienstag. Auch die Skipasspreise sollen aufeinander abgestimmt werden.

Diese Entwicklung brauche es noch einige Wochen Zeit. „Vorab geht es darum, den Betrieben der Region und vor allem auch unseren vielen Stammgästen zu signalisieren, wohin die Reise von Nauders und dem Vinschgau ab dem kommenden Winter geht - nämlich hin zu einem noch größeren und noch attraktiveren Regionsangebot“, so Erich Pfeifer, Geschäftsführer der Seilbahnen Sulden in der Aussendung.

Es entstehe der größte grenzüberschreitende Kartenverbund zwischen Nord- und Südtirol. Nach einem Jahr Nachdenk- und Entwicklungspause folge dem früheren „Skiparadies Reschenpass“ somit ein deutlich größeres Nachfolgeangebot.

Alle Mehrtageskarten ab zwei Tagen Gültigkeit bilden ab dem Winter 2017/18 die gemeinsame Eintrittskarte in jedes der beteiligten Skigebiete. Für die gesamte Tourismusregion schaffe das grenzüberschreitende Angebot eine prominente Visitenkarte im internationalen Wettbewerb. „In Summe biete eine regionale Kooperation allen Beteiligten die Chance einer noch dynamischeren touristischen Entwicklung“, erklärten Karl Stecher und Manfred Wolf, Vorstände der Nauderer Bergbahnen AG . (hu, TT.com)