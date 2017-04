Von Alexander Paschinger

Imst – Es ist ein Wochenende im Wendekreis der Saisonen: Während in Obergurgl/Hochgurgl bis zum Montag sowie in den Gletscherskigebieten von Sölden und im Pitztal noch bis zum 7. Mai Ski gefahren wird, sperren an diesem Wochenende die ersten Sommerattraktionen auf. „Für die Skigebiete ist der nun kommende Schneefall natürlich noch einmal ideal“, sagt der Direktor des Ötztal Tourismus, Oliver Schwarz. Und am Pitztaler Gletscher wird am Sonntag um 14 Uhr zum Tourismus-Dankgottesdienst in die Kapelle des Weißen Lichts geladen.

Mit Bangen blickt man aber in den Tälern auf die für die nächsten Tage angekündigten Wetterkapriolen.

Den Anfang unter den „Sommerinstitutionen“ macht am Samstag die Area 47 mit einem „Wake Testival“. Geschäftsführer Mike Reden zeigt sich optimistisch, „für den Samstag ist ja schönes Wetter angesagt“. Bereits Freitagabend stehen übrigens „Normalverbraucher“ auf der Bühne des River Haus. Insgesamt sei das erste Wochenende „gut gebucht, obwohl das Rafting ja erst mit dem 1. Mai beginnt“, so Reden.

„Glück auf!“ heißt es am Sonntag auch in der Knappenwelt Gurgltal in Tarrenz. Geschäftsführerin Alrun Lunger wartet am 30. April mit einem vorgezogenen Maifest und einer anschließenden Walpurgisnacht auf. Um 11 Uhr beginnt der Reigen am Sonntag mit dem Salvesenklang, ab 20 Uhr heißt es dann „Heija“ bei der Walpurgisnacht imHexendorf Tarrenz.

Am 1. Mai startet dann auch das Ötzi-Dorf in Umhausen samt Greifvogelpark in die Saison. „Die offizielle Feier gibt es aber erst am Samstag, den 6. Mai“, erklärt Leonhard Falkner. „Rechtzeitig zur Eröffnung können wir auch schon den ersten Nachwuchs bei unseren Auerochsen und Soay-Schafen melden. Die Mangalitzaschweine und die Blobe Ziegen werden rechtzeitig zur Eröffnung erwartet“, betont Falkner den diesjährigen Schwerpunkt alter Haustierrassen.

In Imst hofft unterdessen nicht nur die Stadt-SPÖ auf ein besseres Wetter am 1. Mai, als in den letzten Tagen prognostiziert. Immerhin bereitet man vor dem Rathausplatz alles für den Tag der Arbeit vor. Neben Musik gibt es auch Kinderschminken oder auch einen Fahrsimulator.

„Ich wünsche mir endlich wieder so 25 Grad und 400, 500 Besucher am Eröffnungstag“, meint hingegen der Chef des Imster Freischwimmbades, Josef Tagwerker. Die letzten beiden Jahre war der 1. Mai, der traditionelle Eröffnungstermin, jeweils verregnet. Von den Wassertemperaturen her würde das Freischwimmbad aber einladen: Die Fernwärme heizt das Wasser in den Becken auf 25 Grad auf.

Der Alpine Coaster in Hoch-Imst geht übrigens mit Donnerstag, den 4. Mai, in Betrieb. Bis Pfingstmontag ist er jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.