Innsbruck – Der oberste Seilbahner Österreichs in der Wirtschaftskammer, Franz Hörl, gibt sich knapp vor der Eröffnung der Interalpin, der international gefragtesten Branchenmesse für alpine Technologien, am Mittwoch vorsichtig optimistisch. Die Saison sei noch nicht zu Ende, in allen höhergelegenen Skigebieten werde noch gefahren, trotzdem: Er sei zuversichtlich, dass am tatsächlichen Ende der Saison auch ein zufriedenstellendes Ergebnis herauskomme.

Mit Stand Ende März wurde ein kleines Umsatz-Minus eingefahren. Der Kassenumsatz liege 0,8 Prozent unter jenem zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. Hörl geht aber davon aus, dass dies im Apri­l wettgemacht werde und am Ende „ein bis drei Prozent Plus“ stehen. Damit würde man sogar die Rekordsaison 2015/2016 mit einem Brutto-Kassenumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro übertreffen. Die endgültigen Zahlen würden in drei Wochen vorliegen, da Ostern heuer in den April gefallen sei, rechnete der Seilbahn-Chef noch mit einem „Aufholeffekt“.

Nach einem optimalen Start mit den meisten Ersteintritten (jeder Skifahrer wird einmal pro Tag im Skigebiet gezählt) seit zehn Jahren sei ein schwacher Dezember gefolgt, daraufhin ein konstant guter Jänner und trotz wenig Schneefall ein zufriedenstellender Februar. Der März sei schließlich in doppelter Hinsicht anders gewesen: Einmal sei Ostern weggefallen, zweitens sei es überdurchschnittlich warm gewesen. „Es war kein leichter Winter“, sagte Hörl mehrmals, dieser Winter habe aber gezeigt, dass sich Investitionen in „Komfort, Sicherheit und Schnee“ letztlich rechnen würden. Es seien 700 Millionen investiert worden, davon 350 Millionen in Tirol. Von der Wetterlage profitiert hätten diesmal etwa kleinere Skigebiete im Osten des Landes. Obwohl die Situation in Tirol im Winter „schwierig“ gewesen sei, „wird auch hier ein Plus rauskommen“. Der Druck auf kleine Skigebiete wie etwa Glungezer oder Rangger Köpfl werde zunehmen, auch der Investitionsdruck werde immer größer. Erst vor wenigen Tagen hatte sich der Gemeinderat Völs gegen eine finanzielle Beteiligung am Ausbau des Skigebietes am Rangger Köpfl ausgesprochen.

In seiner Rede zur Eröffnung der Interalpin kritisierte Hörl Umweltschützer und Alpenverein und deren Proteste gegen das neue Liftprojekt am Patscherkofel. Diese lebten „meist fernab in Städten und betreiben dort ihre weltfremde Propaganda“. (ver)