Innsbruck – Liegt im Winter genug Schnee, dann wird die Wintersaison meist wirtschaftlich erfolgreich. Fehlt der Schnee – etwa in niedrigeren Lagen –, dann sind immer öfter Alternativen gefragt, um das Bedürfnis der Gäste nach Bewegung auf dem Berg und abseits der Pisten zu erfüllen.

Ein neues Projekt, das auf der Interalpin präsentiert wurde, soll Abhilfe schaffen. Ein schneeunabhängiges Erlebnisprodukt könnte künftig abseits des Skifahrens Winterstimmung auf dem Berg aktivieren. Alpine Ice will das Eislaufen in die Berge bringen. Denn Eislaufen ist nach Skifahren mit großem Abstand die beliebteste Wintersportart der Österreicher, sagt eine Studie von meinungsraum.at (40 Prozent der Befragten fahren am liebsten Ski, 36 Prozent mögen Eislaufen). „Große Städte haben das Eislaufen auf temporären Eisbahnen längst entdeckt und erfolgreich vermarktet“, sagt Martin Schobert von tourismusdesign. Das Erfolgsbeispiel schlechthin sei der Wiener Eistraum: mit mehr als 700.000 Besuchern in sechs Wochen.

Gebaut werden sollen die Eislandschaften in Kooperation mit der Firma AST (Absorber System Technology). Durch eine neue Technologie soll die „Eisbahn zu den Menschen gebracht werden“, sagt Manfred Mair von AST. Ein Pilotprojekt soll 2020 fertig sein, die Gasteiner Bergbahnen AG will auf der Schlossalm das Bergerlebnis für Nicht-Skifahrer massiv verbessern. „Wir bieten am Berg auf über 2000 Metern Seehöhe eine besondere Kulisse für Spaß in Schnee und Eis“, so Franz Schafflinger, Vorstand der Gasteiner Bergbahnen AG. Derzeit wird alles getan, um auch die behördlichen Bewilligungen dafür zu bekommen, dann wird mit dem Bau der Eislandschaft begonnen.

Dass Gondeln in Städten schweben, ist nicht neu, in Berlin wird derzeit über die Internationale Gartenausstellung geschwebt. Doppelmayr legte im September 2015 in Vietnam den Grundstein für den Bau einer Luftseilbahn. Im Süden Vietnams, westlich vom Festland wird die neue Seilbahn die Inseln Phú Quoc und Hòn Thom verbinden. Es soll ein attraktiver Urlaubs-Hotspot mit vielfältigem Freizeitangebot und Unterkünften entstehen. Die knapp acht Kilometer lange Strecke führt übers Meer, bis zu 160 Meter hohe Stützen werden auf den beiden Inseln errichtet. In den Kabinen finden 30 Personen Platz, die verspiegelte Gondel auf der Interalpin sei für „wichtige Personen aus Politik und Wirtschaft“, erklärt Julia Schwärzler, zuständig für Marketing bei Doppelmayr. Mit Echtlederausstattung und Glasboden, aus der Kabine kann also direkt aufs Meer geschaut werden. (ver)