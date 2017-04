Von Hubert Daum

Obergurgl – Auch wenn ein Blick in die Ötztaler Bergwelt bestenfalls zum Tourengehen einlädt: Der Naturpark Ötztal, der drittgrößte in Österreich, startet nächste Woche mit seinem Wanderprogramm, das in einer Saison von rund 2000 Naturliebhabern angenommen wird.

„Bei unseren Touren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die ein speziell ausgebildeter Naturparkführer begleitet, ist der Weg das Ziel“, erläutert Thoma­s Schmarda, Geschäftsführer des Naturparks, „und auf diesem Weg versucht der Wanderguid­e, den Gästen Fauna und Flora links und rechts des Weges näherzubringen. Jede Wanderung hat auch ein Motto.“ Im Mai könne man sich einmal pro Woche zur Fortbewegung auf Schusters Rappen anmelden, das Angebot werde sukzessive gesteigert. In der Hochsaison stehen 19 Touren wöchentlich zur Auswahl.

Bereits im letzten Jahr wurde auf Initiative aller fünf Naturparks Tirols das Projekt „Wöffi“, Wandern mit öffentlicher Anreise, gestartet. Schmarda: „Ziel ist es, den nachhaltigen, klimaschonenden öffentlichen Nahverkehr zu fördern.“ Dafür wurde eigens die Broschüre „Wandern im Naturpark Ötztal mit öffentlicher Anreise“ in einer Auflage von 9000 Exemplaren gedruckt. 15 Wanderungen vom Taleingang bis ins hintere Hochgebirge werden hier angeboten. Angesprochen sind auch Einheimische und Gäste außerhalb des Ötztales. Bahnreisende steigen in Ötztal-Bahnhof in einen Bus um, der die Wanderfreudigen zu einer der 111 Bushaltestellen im Tal bringt, im konkreten Falle zur nächstgelegenen des Ausgangspunktes der Wanderung. „Wir haben von den 9000 Exemplaren schon rund 5000 unter die Leute gebracht“, freut sich Schmarda, „und möchten Wöffi noch forcieren, weil es zu unserer Ideologie passt. Für heuer ist außerdem ein Update der Naturpark-Website mit den aktuellen Fahrzeiten geplant.“

Geplant ist für heuer noch wesentlich mehr: Nach den Infopoints in Ambach, Niederthai, Gries und Vent soll auf der Hohen Mut der fünfte entstehen. Auf 2670 Metern Seehöhe wird sich alles um die Gletscher, die hochalpine Landschaft und die Forschung im hinteren Ötztal drehen. Noch im Mai wird mit dem Bau begonnen.

Mit dem Baubeginn des lange herbeigesehnten Naturparkhauses in Längenfeld müsse man sich laut Schmarda noch etwas gedulden: „Ich kann mich noch nicht festlegen. Die Gespräche sind in der Endphase, ich bin sehr zuversichtlich.“ Mit Zuversicht sieht der Naturparkchef auch die angestrebte Ausdehnung der Parkfläche am Eingang des Tales in Richtung Sautens, Roppen und Haiming mit dem Ziel, den Tschirgantbergsturz zu inkludieren. Schmarda: „Auch in dieser Causa laufen gute Gespräche mit den Gemeinden.“