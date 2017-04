Von Helmut Wenzel

Landeck – Das Zahlenmaterial der Statistik Austria ausgewertet und kürzlich publiziert hat die wirtschaftspolitische Abteilung der Arbeiterkammer Tirol. „Landeck erhielt in den Einkommensberichten immer besondere Aufmerksamkeit, weil der Bezirk über Jahre hinweg der einkommensschwächste in Österreich war“, heißt es im Kommentar der AK. „Für 2015 trifft das nicht mehr zu.“ Die Auswertung ergab diesmal 17.021 Euro für die unselbstständig Beschäftigten in Land­eck und damit den 116. Platz im Ranking der 117 Bezirke. Die rote Laterne hat der 15. Wiener Gemeindebezirk übernommen – mit einem Jahreseinkommen von 16.823 Euro netto.

Bei rund 44.000 Einwohnern waren 25.747 Arbeitnehmer mit Wohnsitz im westlichsten Bezirk Tirols gemeldet. Wichtigster Dienstgeber bleibt laut AK der Tourismus mit insgesamt 7036 Beschäftigten.

Die Achillesferse am regionalen Arbeitsmarkt zeigt die AK so auf: Der Anteil der ganzjährig und in Vollzeit beschäftigten Männer liegt bei 52,3 Prozent. Und weniger als ein Viertel der Frauen (23,1 Prozent) haben einen ganzjährigen Vollzeit-Arbeitsplatz. „Das sind dramatisch niedrige Werte“, resümieren die Studienautoren.

Nochmals zurück zu den 17.021 Euro Jahresverdienst: Im tirolweiten Vergleich hinkt der Bezirk damit um 12 Prozent nach, der österreichweite Einkommensschnitt wurde gar um 18,5 Prozent unterboten. Während bei den Männern durchschnittlich 21.143 Euro auf dem Konto landeten, mussten sich die Frauen mit 12.448 Euro begnügen. In Vollzeitjobs und bei vergleichbarem zeitlichen Arbeitsaufwand lag der Einkommensnachteil der Frauen gegenüber Männern bei 23,9 Prozent, zeigt die AK auf.

Die besten unselbstständigen Verdiener im Bezirk sind Männer im öffentlichen und öffentlichnahen Sektor, etwa in der Verwaltung, im Gesundheitswesen sowie im Bildungsbereich. Der Schnitt liegt bei 28.058 Euro, ein Prozent unter dem Tirol-Schnitt. Danach kommt die Sachgüterproduktion, wo Männer 23.858 Euro verdienen.

Unabhängig von den Einkommen für Unselbstständige hob die Wirtschaftskammer Landeck kürzlich die gute Entwicklung der Bruttowertschöpfung (2014) hervor: Pro Einwohner werden 37.455 Euro erzielt. Beim Zuwachs der Wertschöpfung von 2013 auf 2014 landete der Bezirk mit 1198 Euro pro Einwohner auf Platz 3 hinter Reutte (1555 Euro) und Lienz (1288 Euro). Kammerobmann Toni Prantauer sprach von „hervorragenden Kennziffern“.